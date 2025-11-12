Tombini asfaltati e poi riemersi in una via di Ponzano a Empoli

Lo 'strano caso' dei tombini 'spariti', coperti di asfalto e diventati un tutt'uno con la strada, ma da poco tornati alla luce a Ponzano. Durante l'intervista di gonews.it ad alcuni residenti del quartiere, riuniti nel gruppo "Alluvionati 14 marzo", è stata portata all'attenzione la vicenda, in particolare in via del Giardino.

Oggi, lungo quella strada, sono 'rispuntati' almeno 4 tombini, circondati da un asfalto diverso rispetto a quello che corre su tutta la carreggiata, numerati con vernice spray. Fino a neanche un mese fa, però, si vedeva solo l'asfalto. Da qualche tempo era stato segnato un simbolo fatto con bomboletta spray proprio a livello della posizione dei tombini, dove poi nelle scorse settimane alcuni operai hanno lavorato per farli riemergere.

A dimostrarlo sono anche le immagini di Google Maps, datate ottobre 2025, che ritraggono la via priva di tombini con quelle che, presumibilmente, sono le posizioni degli stessi tracciate a spray. Un esempio è il tombino di fronte alle strisce, scoperto nella foto a sinistra (scattata oggi mercoledì 12 novembre) e in precedenza coperto dall'asfalto (come da immagine Google Maps di ottobre 2025).

Sul tema gonews.it ha sentito il Comune di Empoli, dal quale sono in attesa maggiori dettagli sulla vicenda. Da quanto appreso l'intervento risale agli anni della precedente Amministrazione comunale, come è stato confermato dall'attuale assessore competente ai Lavori Pubblici.

Una data dei lavori, ma che al momento resta quindi solo presunta, potrebbe risalire al 2020: infatti da un comunicato stampa del Comune del 22 giugno su "lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale" e "intervento di bitumatura" veniva annunciato il via il giorno stesso ad alcuni lavori a Ponzano. Nel dettaglio proprio in via del Giardino: "Si tratta di un intervento di sistemazione del marciapiede e della asfaltatura della strada".

Può accadere che in casi di lavori di asfaltatura di una strada, soprattutto se non si effettua una raschiatura dell'asfalto precedente, i tombini vengano coperti, per poi procedere a farli riemergere in un secondo momento. Resta però poco comprensibile perché ciò non sia avvenuto.

Bisogna precisare che non esiste nessuna correlazione certa e diretta tra la 'tombatura' dei tombini e l'alluvione di marzo: al momento né il gruppo degli alluvionati, né alcuna evidenza, stabilisce un nesso diretto tra le due cose.

Non avendoci il Comune fornito una data precisa, il fatto che quei tombini fossero effettivamente asfaltati a marzo emerge dal racconto dei residenti. Dallo stesso racconto emerge che durante l'alluvione i tecnici intervenuti avrebbero cercato di verificare se ci fossero fognature vuote in cui far defluire dell'acqua. Ovviamente, in mancanza dei tombini, i tecnici non hanno potuto verificare agilmente se quello specifico tratto di fogna fosse vuoto, ma niente fa pensare che sia così, né ciò è verificabile ex post.

Quel che si può dire con un po' più di certezza è che un accesso diretto ai tratti fognari tramite tombino permette ovviamente una manutenzione migliore, che è una delle questioni sollevate dal gruppo 'Alluvionati', ma anche in questo caso nessuno al momento sostiene che in quel tratto ci siano state problematiche di questo tipo.

Senza le informazioni necessarie, su cui attendiamo le spiegazioni degli uffici tecnici, l'unico dato di fatto è che se quei tombini erano presenti, sono stati coperti e successivamente fatti riemergere, come è stato riscontrato in questi giorni, significa che una funzione devono pur averla.

