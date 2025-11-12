Tributo a Rino Gaetano con ANCE & ECHOBEACH al Circolo ARCI di Monterappoli

Una serata all’insegna della grande musica italiana e della socialità quella in programma venerdì 14 novembre 2025 al Circolo ARCI di Monterappoli, che ospiterà lo spettacolo “Tributo a Rino Gaetano” con il live di ANCE & ECHOBEACH, in collaborazione con MusicRappoli.

L’evento vuole rendere omaggio a uno dei cantautori più amati e originali della scena italiana, Rino Gaetano, attraverso un viaggio musicale che ripercorrerà i suoi brani più iconici – da Gianna a Ma il cielo è sempre più blu, da Berta filava a Aida – interpretati con energia e passione dalla band.

La serata si aprirà alle ore 20:00 con un’apericena conviviale, per poi proseguire alle 21:30 con l’inizio del concerto.
L’ingresso è aperto a tutti, e il pubblico è invitato a partecipare a questo momento di musica dal vivo e condivisione.

L’appuntamento fa parte della rassegna “MusicRappoli”, il ciclo di eventi musicali che ogni venerdì sera anima il Circolo ARCI di Monterappoli con concerti dal vivo, momenti di incontro e buona musica, rafforzando il legame tra territorio e cultura.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale del Circolo ARCI Monterappoli, che continua a promuovere eventi capaci di valorizzare la musica dal vivo, la cultura popolare e lo spirito di comunità.

Dettagli evento:
📅 Data: Venerdì 14 novembre 2025
📍 Luogo: Circolo ARCI Monterappoli, Monterappoli (Empoli, FI)
🍴 Apericena: ore 20:00
🎶 Musica dal vivo: ore 21:30
🎟️ Ingresso libero

Fonte: Circolo ARCI Monterappoli A.P.S.

