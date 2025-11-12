Viola la Misura di Prevenzione di Sorveglianza Speciale: arrestato 20enne a Siena

Cronaca Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 20enne aveva già il divieto di frequentare il centro storico di Siena per tre anni, e il divieto di ritorno in città e in altri comuni della provincia per quattro anni

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Siena per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emessa dal Tribunale di Firenze. Come riportano dalla Questura, il ragazzo, originario straniero ma cittadino italiano, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, armi e droga.

L’intervento è avvenuto domenica sera, intorno alle 23, dopo la segnalazione di una persona molesta in Piazza del Campo. Gli agenti delle Volanti hanno individuato il giovane, procedendo subito all’arresto. Si tratta del punto di arrivo di un percorso di controlli che da mesi aveva interessato lui e altri coetanei, soprattutto a seguito di aggressioni avvenute tra marzo e aprile nella zona de La Lizza e di Piazza Gramsci.

Come spiegano dalla Polizia, il 20enne era già stato destinatario di diversi provvedimenti del Questore, tra cui il DACUR che gli vietava di frequentare il centro storico di Siena per tre anni, e un divieto di ritorno in città e in altri comuni della provincia per quattro anni. Nonostante ciò, era stato più volte denunciato per violazioni dei provvedimenti e continuava a creare problemi sul territorio, anche in aree controllate per contrastare lo spaccio di droga.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
10 Novembre 2025

Individuato l'elicottero caduto nell'Aretino, al confine tra Marche e Toscana

Proseguono senza sosta le ricerche dell’elicottero privato Augusta Westland 109 scomparso nel pomeriggio di domenica tra il confine delle province di Pesaro-Urbino e Arezzo, con due persone a bordo: Mario [...]

Siena
Cronaca
6 Novembre 2025

Caso di meningite a Siena, scatta la profilassi

Una donna di 50 anni è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Siena per un caso di sepsi meningococcica. L’Asl Toscana Sud Est ha avviato immediatamente la [...]

Siena
Cronaca
31 Ottobre 2025

Tragedia a Siena, trovata morta la giovane di 24 anni scomparsa

È stata purtroppo rinvenuta priva di vita la giovane di 24 anni, di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, scomparsa dalla sera di martedì scorso. Le ricerche andavano avanti da [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina