Viola la Misura di Prevenzione di Sorveglianza Speciale: arrestato 20enne a Siena

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Siena per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emessa dal Tribunale di Firenze. Come riportano dalla Questura, il ragazzo, originario straniero ma cittadino italiano, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, armi e droga.

L’intervento è avvenuto domenica sera, intorno alle 23, dopo la segnalazione di una persona molesta in Piazza del Campo. Gli agenti delle Volanti hanno individuato il giovane, procedendo subito all’arresto. Si tratta del punto di arrivo di un percorso di controlli che da mesi aveva interessato lui e altri coetanei, soprattutto a seguito di aggressioni avvenute tra marzo e aprile nella zona de La Lizza e di Piazza Gramsci.

Come spiegano dalla Polizia, il 20enne era già stato destinatario di diversi provvedimenti del Questore, tra cui il DACUR che gli vietava di frequentare il centro storico di Siena per tre anni, e un divieto di ritorno in città e in altri comuni della provincia per quattro anni. Nonostante ciò, era stato più volte denunciato per violazioni dei provvedimenti e continuava a creare problemi sul territorio, anche in aree controllate per contrastare lo spaccio di droga.

