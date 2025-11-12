Violenza sessuale a Halloween, condannato a 6 anni e 8 mesi

Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione un 28enne di origine slava, residente a Firenze, per la violenza sessuale ai danni di una studentessa straniera la notte di Halloween del 2024. La sentenza è stata emessa in rito abbreviato dalla giudice Agnese Di Girolamo.
L’uomo dovrà inoltre risarcire la vittima, 26 anni, assistita dall’avvocata Carlita Del Mira: intanto dovrà versarle una provvisionale di 20 mila euro. Secondo l’accusa, l’aggressione avvenne in un B&b del quartiere di Santa Croce, dove la giovane si era recata dopo aver trascorso parte della serata in un locale insieme all’uomo.
Quando la ragazza rifiutò le sue avances, lui l’avrebbe schiaffeggiata, spinta sul letto e violentata, minacciandola con un cavatappi. Dopo l’abuso la vittima riuscì a chiedere aiuto e il 28enne venne arrestato dalla polizia.
