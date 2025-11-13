Addio al dj viareggino Andrea Paci, collaborò con Vasco Rossi e Jennifer Lopez

È morto a 43 anni Andrea Paci, noto dj e animatore viareggino, che nel corso della sua carriera aveva collaborato con artisti del calibro di Vasco Rossi e Jennifer Lopez. Paci è deceduto all’ospedale della Versilia dopo essere stato colpito da una malattia.

Numerose le manifestazioni di cordoglio in Versilia, dove il dj era molto conosciuto e amato, non solo per la sua attività musicale ma anche per il suo impegno nel volontariato. Aveva infatti collaborato con la Misericordia, la Croce Verde, la Croce Rossa e con l’associazione Aipd Versilia, che si occupa di persone con sindrome di Down.

La salma è esposta al cimitero della Misericordia di Viareggio per consentire a chi lo desidera di rendergli l’ultimo saluto.