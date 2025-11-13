Al via gli Open Days dell’Istituto 'Arturo Checchi' di Fucecchio

L’Istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio si prepara ad accogliere studenti e famiglie per un nuovo ciclo di Open Days, quattro giornate dedicate all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa della scuola. Un’occasione preziosa per i ragazzi di terza media che stanno per scegliere il loro percorso di studi superiori e desiderano conoscere da vicino l’ambiente scolastico, le materie e le opportunità offerte.

Gli incontri si terranno sabato 15 e 29 novembre, sabato 13 dicembre e sabato 17 gennaio, dalle 15 alle 19, presso le tre sedi dell’istituto: in via Padre Checchi, piazza Vittorio Veneto e viale Gramsci.

Durante queste giornate, i visitatori potranno entrare nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni della scuola, accompagnati da docenti e studenti che illustreranno le diverse articolazioni dell’istituto e le attività didattiche. Sarà un momento utile non solo per conoscere i corsi di studio e le opportunità formative, ma anche per respirare da vicino l’atmosfera che caratterizza la vita scolastica del “Checchi”.

Il personale sarà a disposizione per rispondere alle domande, chiarire dubbi e fornire tutte le informazioni necessarie per aiutare i ragazzi a compiere una scelta consapevole e in linea con le proprie inclinazioni.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione attraverso il sito ufficiale della scuola, www.istitutochecchi.edu.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’istituto al numero 0571 20889 o scrivere all’indirizzo orientamento@istitutochecchi.edu.it.

Quattro pomeriggi, dunque, per conoscere da vicino una scuola che da sempre mette al centro gli studenti, offrendo loro non solo un percorso di formazione solido e completo, ma anche un ambiente accogliente, dinamico e attento alle esigenze di ciascuno.