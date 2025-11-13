L'Appello ribalta tutto: assolto 53enne dall'accusa di maltrattamenti

Un 53enne è stato assolto con formula piena dall'accusa di maltrattamenti. La Corte di Appello di Firenze ha ribaltato una condanna del Tribunale a 4 anni e 6 mesi inflitta all'uomo, conducente di pullman che vive in provincia di Firenze. Era stato condannato per maltrattamenti e per due episodi di lesioni lievi con l'aggravante della violenza assistita da parte dei figli, reato ostativo che prevede il carcere senza sospensione dell'ordine di esecuzione. In primo grado aveva ricevuto anche la sospensione della potestà genitoriale per nove anni.

La corte ha assolto il 53enne, difeso dagli avvocati Massimo Manca e Ferruccio Mangani, 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di maltrattamenti, e ha dichiarato di non doversi procedere per quella di lesioni dato che c'era stata remissione di querela già effettuata durante il processo di primo grado prima dell'escussione, dell'aver sentito in aula la parte offesa. Inoltre testimoni avevano riferito che nei litigi lui stesso avrebbe subito graffi e morsi dalla stessa donna. Oggi alla lettura della sentenza erano presenti sia l'imputato sia la moglie; nel frattempo sono tornati insieme e vivono coi bambini.