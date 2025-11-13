"Bagni fuori uso, fili scoperti e muri cadenti": scatta l'autogestione al Ferraris di Empoli

Non un’occupazione ma un’autogestione. Ci tengono a precisarlo gli studenti della sede centrale del “Ferraris” di Empoli, che stanno conducendo una protesta contro le gravi carenze strutturali dei padiglioni che compongono la scuola.

“Si tratta di un’autogestione che, iniziata ieri, durerà fino a sabato in maniera totalmente pacifica – afferma una rappresentante degli studenti –. L’abbiamo concordata con la preside, proprio per le riconosciute e annose criticità con cui ragazzi e docenti devono ogni giorno fare i conti. Chiediamo una scuola sicura e dignitosa. Questa situazione non è più sostenibile, tra infiltrazioni, muri danneggiati, fili scoperti, finestre che non si aprono o non si chiudono del tutto e laboratori con dotazioni incomplete o addirittura privi di alcune mattonelle”.

L'area più critica, tuttavia, è quella relativa ai servizi igienici. “I bagni versano in condizioni pietose, specialmente nel prefabbricato vecchio, risalente agli anni Settanta – attacca la studentessa –. È indecoroso che centinaia di studenti non possano nemmeno fare i propri bisogni in pace. Per gli studenti maschi, addirittura, spesso è disponibile solamente un bagno su tre. E anche quello a volte è fuori uso”.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'autogestione, gli studenti hanno occupato solamente la sede centrale – che ospita uffici, classi e laboratori – e il prefabbricato vecchio, evitando di occupare tutte le sedi. Inoltre, hanno appeso alcuni striscioni e sono rimasti dopo le lezioni, nel pomeriggio e la notte, per confrontarsi sulle modalità più efficaci per far sentire la loro voce.

“In ogni caso, abbiamo messo in atto misure per non creare disagi agli alunni più fragili: gli studenti con disabilità, che necessitano di professori di sostegno, hanno comunque avuto l'opportunità di seguire le lezioni. La nostra è un’azione dimostrativa, non vogliamo creare troppi disagi sia per le famiglie che per i ragazzi, perché non sono loro il bersaglio della nostra protesta. Io frequento la quarta – conclude la rappresentante – e questi problemi ci sono sempre stati. La preside ha anche scritto alla Città Metropolitana, ma per noi la situazione non è cambiata”.

