Campo sportivo, FdI San Miniato: "Eccessiva la spesa di 600mila euro"

Francesca Bruni capogruppo di Fratelli D’ Italia di San Miniato ritiene eccessiva la spesa di 600.000 € per realizzare il campo da calcio in manto sintetico perché, pur riconoscendo la necessità di avere impianti sportivi idonei, poteva essere trovata una soluzione diversa con la società sportiva che ha in gestione l’area senza distogliere una cifra così ingente da altre opere assolutamente necesarie.

In consiglio comunale è stata confermata la volontà dell’amministrazione di costruire il nuovo campo sportivo nella futura cittadella dello sport a Fontevivo considerato anche che il manto sintetico ha una durata di circa 10 anni e quindi si sostanzia in una spesa di 60.000 € annue.

La consigliera favorevole al miglioramento degli impianti sportivi ha recentemente presentato un’ interpellanza sull’inizio dei lavori di rifacimento alla pista di atletica al Fontevivo per la quale la Regione ha già assegnato 500.000 € di contributo, ma i lavori previsti per fine 2025 slitteranno ai prossimi anni.

Quello che evidenzia Bruni è la necessità di intervenire sulle varie situazioni di dissesto idrogeologico del Comune di San Miniato ed evidenzia come, a sua precisa interpellanza sugli interventi previsti per la frana di via Catena, le sia stato risposto che per il progetto di spesa di 700.000 € il Comune cercherà un finanziamento per fare l’opera. Il Comune non poteva agire direttamente visto che non ci sono problemi di Bilancio come ha dimostrato nel caso del campo sportivo ?

Questo quadro generale dimostra ancora una volta l’incapacità della Giunta comunale e del Sindaco di programmare interventi essenziali e risolutivi dei problemi gravi del territorio comunale, come appunto le frane oppure gli interventi di sistemazione di molte scuole, della viabilità e delle cose necessarie alla sicurezza dei cittadini.

Per questi interventi primari ed in particolare per le frane ormai storiche come via Poggio a Pino, La Catena e Cencione si ricorre sempre alla richiesta di finanziamenti da parte di altri Enti e si aspettano anni per ottenerli.

Un Comune con un avanzo di amministrazione di milioni di euro potrebbe davvero intervenire direttamente e non solo per la messa in opera del campo sintetico, ma anche per la sicurezza della cittadinanza".

Francesca Bruni - Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di San Miniato

