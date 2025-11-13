Cinque Case e San Donato, Petri (Pd): "Strade piene di buche. Comune intervenga"

"Dopo il comunicato stampa di aprile, ancora una volta, con grande dispiacere e amarezza, mi trovo costretto a denunciare nuovamente la situazione delle strade che conducono alle località di Cinque Case e San Donato". Così in una nota Francesco Petri, consigliere comunale Pd a Santa Maria a Monte, che aggiunge: "Sono passare oramai un paio di settimane dalle recenti piogge che hanno nuovamente evidenziato come il manto stradale di Via Fosso, Via Firenzuola e Via San Donato sia oramai al collasso. Bastano poche ore di pioggia e le strade tornano nuovamente crivellate di buche e di insidie per gli automobilisti. La cosa che più di tutte è veramente inaccettabile è quella che in oltre due settimane l’amministrazione non si sia nemmeno degnata di provvedere alla copertura delle buche che si sono aperte lungo la strada che in alcuni punti, come da fotografie scattate con tanto di metro, superano i 12 centimetri di profondità.

Quanto ancora i residenti di San Donato e Cinque Case dovranno sopportare questa situazione oramai ha superato ogni limite? Suggerisco al Sindaco e i suoi Assessori, ogni tanto, di trovare il tempo anche di andare in giro anche per le varie località di tutto il territorio per vedere lo stato in cui versano, visto che l’abbandono e il degrado aumentano giorno dopo giorno. Chiediamo inoltre - conclude Petri - che venga chiarito se è stato programmato o meno un intervento di riasfaltatura in questi tratti di strada, vista la continua assenza di comunicazione nei confronti dei cittadini da parte di questa maggioranza".