Degustando l'arte (e il tartufo): San Miniato a tavola con la cultura, protagonista è Pietro Leopoldo

Torna per il quarto anno consecutivo "Degustando l'Arte", l'evento che unisce cultura, arte, storia, musica e enogastronomia nella suggestiva cornice del Conservatorio di Santa Chiara a San Miniato.

Dopo il primo appuntamento molto partecipato del 12 novembre, i prossimi saranno il 19 e 26 novembre, sempre di mercoledì dalle 17.30. "Siamo davvero orgogliosi di queste serate", spiega Vittorio Gabbanini ai microfoni di Cristina Ferniani su Radio Lady. "È un crescendo continuo: ogni anno cresce il numero di partecipanti e l'entusiasmo è palpabile. Quest'anno il tema centrale è Pietro Leopoldo, il grande innovatore che ha segnato la storia della Toscana".

Rivedi l'intervista su Radio Lady 97.7

Degustando l'arte 2025: il programma

L'inaugurazione di mercoledì 12 novembre ha visto come ospite principale Eugenio Giani, Governatore della Regione Toscana, che ha presentato il suo libro dedicato proprio a Pietro Leopoldo. La scelta non è casuale: il Conservatorio Santa Chiara ha vinto un bando regionale proprio su questa figura storica, che proprio in questo luogo istituì un convitto per ragazze di famiglie nobili. Ad arricchire la serata anche il momento tra storia, costume e cucina dedicato a "I piatti preferiti del Granduca", a cura del Maestro di Galateo Stefano Agnoloni che nelle prossime date farà i focus "A tavola con Leonardo" per concludere l'ultimo mercoledì con "Il Natale e le sue tradizioni".

Oltre alla cultura, a caratterizzare gli eventi è anche il gusto con i prodotti di aziende locali e vitivinicole. Ogni appuntamento è inoltre impreziosito dalle creazioni culinarie di tre chef di San Miniato: dopo il primo evento con le ricette di Gilberto Rossi, il 19 sarà la volta di Paolo Fiaschi e il 26 di Fabrizio Marino. Il Museo del Conservatorio di Santa Chiara è inoltre visitabile con tutte le sue opere e con la mostra, organizzata tra gli spazi storici del complesso, di Antonella Calorini.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 19 novembre, Sara Taglialagamba, professoressa universitaria e studiosa di Leonardo da Vinci, condurrà il pubblico in un viaggio affascinante nel rapporto tra il genio toscano e il cibo. "Mostreremo un Leonardo anticonvenzionale", anticipa la studiosa. "Analizzeremo le sue liste della spesa, sfateremo il mito del Leonardo vegetariano e scopriremo curiosità come quella volta in cui, impegnato nello studio della quadratura del cerchio, annotò a margine: 'la minestra si raffredda'".

Mercoledì 26 novembre, si chiude con un focus sulla scienza e sull'eredità di Pietro Leopoldo. "È giusto sottolineare il suo afflato verso la scienza e la fondazione di veri e propri istituti scientifici", spiega Taglialagamba. "L'attuale Museo Galileo fu fondato da lui, così come le collezioni botaniche e mineralogiche dell'Università di Firenze e il magnifico Museo della Specola, da poco restaurato, con le sue splendide cere anatomiche". Per il programma completo consultare la locandina.

Il Conservatorio di Santa Chiara si conferma un fiore all'occhiello per San Miniato e l'intero territorio. Oggi ospita la Scuola Normale Superiore, la Scuola Sant'Anna di Pisa e corsi della Scuola Italiana del Cuoio. "Stiamo diventando davvero un polo attrattivo importante", sottolinea infine Gabbanini, "e 'Degustando l'Arte' è il nostro modo di promuovere il territorio, aprendo il mese della Festa Nazionale del Tartufo".

