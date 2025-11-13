Donna aggredita da tre cani nel Pisano, è grave

Una donna di 65 anni è stata aggredita da tre cani di razza boxer mentre passeggiava lungo una strada nel Pisano. L’attacco, avvenuto ieri, le ha provocato ferite gravi alla testa e agli arti: la 65enne è stata ricoverata all’ospedale di Pisa, dove si trova in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, i tre cani sarebbero fuggiti da una proprietà privata, riuscendo a oltrepassare la recinzione prima di scagliarsi contro la donna. Il proprietario degli animali, intervenuto per soccorrerla, è stato morso a sua volta, riportando ferite più lievi.

Sull’episodio indagano gli agenti del posto fisso di polizia, che seguono l’evoluzione clinica della vittima e attendono la presentazione formale di una querela. La notizia è stata resa nota dal quotidiano Il Tirreno.