Emergenza freddo, da oggi aperti i locali presso Pozzale-Case Nuove

Da oggi e fino al 15 marzo 2026 come ogni anno saranno aperti i locali destinati all'Emergenza Freddo, ubicati presso Pozzale - Casa Nuove (Empoli), in via Vald’Orme 411

Per l’intero periodo i locali saranno gestiti da parte della Misericordia di Empoli. I posti disponibili sono quindici.

Per coloro che non avranno modo di arrivarci in autonomia ci sarà un pulmino che porterà le persone alla struttura. Questo sarà presente ogni sera alla stazione di Empoli alle ore 19:15 e la mattina verrà attivato il servizio alle ore 7:30/8:00 per riaccompagnare i cittadini ospitati alla stazione.

Fonte: SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA

