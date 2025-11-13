Emergenza freddo, da oggi aperti i locali presso Pozzale-Case Nuove

Da oggi e fino al 15 marzo 2026 come ogni anno saranno aperti i locali destinati all'Emergenza Freddo, ubicati presso Pozzale - Casa Nuove (Empoli), in via Vald’Orme 411
Per l’intero periodo i locali saranno gestiti da parte della Misericordia di Empoli. I posti disponibili sono quindici.
Per coloro che non avranno modo di arrivarci in autonomia ci sarà un pulmino che porterà le persone alla struttura. Questo sarà presente ogni sera alla stazione di Empoli alle ore 19:15 e la mattina verrà attivato il servizio alle ore 7:30/8:00 per riaccompagnare i cittadini ospitati alla stazione.
Fonte: SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Attualità
13 Novembre 2025
Sabato 15 novembre 2025 alle 11 al Cenacolo degli Agostiniani si terrà una cerimonia, organizzata dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, in onore dei concittadini empolesi insigniti dell'onorificenza della "Stella [...]
Empoli
Attualità
13 Novembre 2025
Sabato 15 novembre 2025 si terrà l'inaugurazione di Empoli Città del Natale, 11esima edizione della grande manifestazione che terrà banco fino all'11 gennaio 2026 nelle vie e nelle piazze del centro storico (e non [...]
Empoli
Attualità
13 Novembre 2025
Sabato 15 novembre 2025 ritorna il 'Mercatale in Empoli', dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini. Il mercato agroalimentare empolese riporta frutta, verdura, carni e panificati delle nostre [...]
<< Indietro