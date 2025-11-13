Empoli premia i "suoi" Maestri del Lavoro: cerimonia al Cenacolo degli Agostiniani

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli

L'evento dedicato ai decorati con la Stella al Merito in programma sabato 15 novembre

Sabato 15 novembre 2025 alle 11 al Cenacolo degli Agostiniani si terrà una cerimonia, organizzata dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, in onore dei concittadini empolesi insigniti dell'onorificenza della "Stella al Merito del Lavoro".

Questa iniziativa mira a valorizzare la cultura e l'etica del lavoro. In questa occasione il sindaco Alessio Mantellassi consegnerà una pergamena in segno di riconoscimento per il lavoro svolto.

Per la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro saranno presenti il vice presidente nazionale per il Centro, Gino Piccini, il console regionale Massimo Tucci e il console metropolitano Alberto Taiti.

CHI SONO I MAESTRI DEL LAVORO - I Maestri del Lavoro sono lavoratori dipendenti "eccellenti" che hanno ricevuto negli anni l'onorificenza della "Stella al Merito del Lavoro" che comporta il titolo di "Maestro del Lavoro" Onorificenza che viene assegnata ogni anno a 1000 lavoratori italiani dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro ed è regolata dalla legge n. 142 del 5 febb. 1992. L'onorificenza viene consegnata ogni 1° maggio in tutti i capoluoghi di regione (per la Toscana a Firenze in Palazzo Vecchio).

Gli insigniti possono aderire volontariamente alla "Federazione Nazionale Maestri del Lavoro" che opera con i propri Consolati a livello provinciale e regionale.

I PREMIATI - Nella cerimonia del 15 novembre ci saranno molti insigniti, premiati nel corso degli ultimi 30 anni:

Lorenzo Bagnoli (2024)

Alla memoria di Polo Becagli (1996)

Vanna Boschetti (1996)

Emilio Cappelli (2015)

Massimo Corsinovi (2023)

Roberto Gelli (2018)

Claudio Giunti (2023)

Cav. Alessandra Nacci (2021)

Carlo Pastorelli (2024)

Francesco Pezzatini (2025)

Paolo Ribecchini (2003)

Simone Rimi (2025)

Paolo Scardigli (2004)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

