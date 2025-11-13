Falsa identità e guida senza patente: arrestato 44enne a Vecchiano

Cronaca Vecchiano
I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 44 anni per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nella notte del 7 novembre, intorno alle 4.30, lungo la via Aurelia a Vecchiano, dove i militari hanno fermato un veicolo per un controllo. L’uomo alla guida ha fornito generalità false nel tentativo di eludere l’identificazione, ma dai successivi accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente e che era già sottoposto a misura di prevenzione.

Mostrando sintomi compatibili con l’assunzione di droghe, il 44enne si è rifiutato di sottoporsi al drug-test e ai successivi esami sanitari previsti.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Pisa, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata dello stesso giorno, durante il quale l’arresto è stato convalidato.

