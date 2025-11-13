Fitch assegna a Plures Alia rating BBB– e ESG Rating 2

Fitch Ratings ha assegnato a Plures Alia un rating BBB– con outlook stabile, riconoscendo la solidità del profilo finanziario grazie ad un’elevata incidenza del business regolato, ad un radicato posizionamento regionale e ad una forte disciplina finanziaria. Fitch ha anche valutato positivamente l’ambizioso piano di investimenti 2025-2029 e la relativa finanziabilità.  Questo giudizio, che colloca la società nella fascia ‘investment grade’, conferma e rafforza il rating positivo (BBB con outlook stabile) precedentemente rilasciato da Standard & Poor’s.

In parallelo, Sustainable Fitch – società del gruppo Fitch specializzata nella valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance – ha attribuito ad Alia un ESG Entity Rating ‘2’. La valutazione ricevuta riconosce l’impatto sociale e ambientale dell’attività della multiutility, la solidità della governance, la trasparenza della rendicontazione e l’attenzione del piano strategico ai temi di sostenibilità. Su una scala da 1 (migliore) a 5 (peggiore), il rating ottenuto colloca Plures Alia tra le realtà con pratiche ESG strutturate e allineate ai migliori standard internazionali.

Lorenzo Perra, presidente di Plures, commenta: ‘Il giudizio di Fitch, insieme a quello di S&P, premia la visione con cui stiamo costruendo una multiutility forte, capace di competere ai massimi livelli e con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità. La nostra forza nasce dall’avere aggregato settori diversi in un’unica piattaforma di sviluppo. Tutto questo è la dimostrazione che un modello pubblico può essere competitivo, solido e protagonista della transizione ecologica’.

Alberto Irace, amministratore delegato, aggiunge: ‘L’esito delle valutazioni di Fitch e Sustainable Fitch rafforza la credibilità di Plures Alia presso investitori, istituzioni e stakeholder. Avere rating investment grade e una positiva valutazione Esg conferma la validità della nostra strategia e ci aiuta nel perseguire con maggiore incisività gli obiettivi di investimento e di creazione di valore per il territorio, i cittadini e tutti gli stakeholders’.

