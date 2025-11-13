Fucecchio avvia il progetto 'La tua opinione conta' per misurare e migliorare la qualità dei servizi comunali

Il Comune di Fucecchio ha avviato il progetto “La tua opinione conta”, un’iniziativa finalizzata a monitorare in modo costante la qualità dei servizi comunali e a raccogliere le opinioni dei cittadini per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

La misurazione della qualità dei servizi rappresenta oggi una funzione strategica per le pubbliche amministrazioni: consente infatti di verificare il livello di soddisfazione degli utenti e di orientare le politiche locali verso un miglioramento continuo. Le più recenti normative in materia di pubblica amministrazione pongono particolare attenzione alla gestione del rapporto con i cittadini e alla promozione di servizi sempre più vicini alle loro esigenze.

Attraverso “La tua opinione conta”, il Comune di Fucecchio intende rendere continuative le attività di rilevazione della qualità dei servizi, consolidando un sistema di controllo che permetta di raccogliere e analizzare i feedback dei cittadini su vari aspetti dei servizi comunali.

La partecipazione avviene mediante la compilazione di un questionario, disponibile: online al link: https://docs.google.com/; oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)/Accoglienza, all’interno del Palazzo Comunale, nei giorni di apertura degli sportelli, anche con il supporto del personale dedicato. La fase iniziale della rilevazione andrà avanti fino a febbraio 2026 in riferimento a servizi demografici, urp, tributi e protocollo, poi proseguirà successivamente con gli altri.

I risultati raccolti saranno utilizzati per migliorare i servizi offerti e per sviluppare nuove strategie di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa