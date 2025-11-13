Fucecchio omaggia i Caduti di Nassirya con una cerimonia molto partecipata

Una cerimonia molto partecipata e sentita, che ha visto la presenza di studenti, istituzioni e associazioni per ricordare i Caduti di Nassirya, nei pressi tra l'altro del monumento che già commemora il loro sacrificio: ieri mattina (12 novembre) ai Seccatoi amministrazione comunale, istituzioni, associazioni e scuola si sono dati appuntamento per ricordare i 28 italiani, tra militari e civili, che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage di Nassirya.

A rappresentare l'amministrazione l'assessore alla cultura Alberto Cafaro: presente anche l'assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei, i rappresentanti di polizia municipale, carabinieri, Associazione Nazionale Carabinieri (sez.Fucecchio), Anmil, Pubblica Assistenza e Spi Cgil, oltre ai ragazzi della 3^A e 3^F della scuola media Montanelli Petrarca, coadiuvati dai loro insegnanti. Nell'occasione è stata letta anche la preghiera del Carabiniere da parte dell'ex comandante della caserma di Fucecchio Carmine Spitaleri, oltre a rispettare il doveroso silenzio in omaggio ai caduti di quel giorno e a tutti coloro che sono caduti in missione di pace. I ragazzi delle scuole - guidati dai maestri di musica - hanno suonato l'Inno di Mameli, l'Inno alla Gioia (inno dell'UE) e La Leggenda del Piave, oltre a realizzare uno striscione e un cartellone in ricordo di quel terribile giorno. L'assessore Cafaro ha ribadito l'importanza di ricordare chi ha pagato con la vita per il proprio spirito di servizio oltre vent'anni fa, aggiungendo che è compito di tutti - istituzioni, associazioni e cittadini - promuovere e diffondere una cultura di pace in un mondo sempre più spesso preda di politiche imperialiste ed egoismi nazionali.