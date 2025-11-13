Grande entusiasmo e successo per la seconda edizione di 100 Canti per San Miniato

Si è svolta domenica 9 novembre 2025 a San Miniato la seconda edizione della maratona dantesca 100 Canti per San Miniato, un evento unico, capace di rendere viva e contemporanea la poesia di Dante, riportandola nella sua dimensione più autentica: quella popolare e corale.

Più di 700 cantrici e cantori dai 5 ai 90 anni, di ogni cultura e provenienza geografica, hanno letto in tre luoghi d’eccezione (Loggiati di San Domenico, Palazzo Comunale e Chiesa del SS. Crocifisso) l’intera Commedia dantesca, in un abbraccio collettivo di cultura e condivisione. Più di 2000 spettatrici e spettatori hanno riempito la città dalle 10.00, quando il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha inaugurato la manifestazione leggendo il I Canto dell’Inferno e salutando i presenti insieme al Vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, la Presidente di San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, la Presidente di Culter Chiara Damiani e il direttore artistico di 100 Canti Franco Palmieri, fino alle 16.30, quando la scalinata della Chiesa del SS. Crocifisso ha risuonato della lettura corale del XXXIII Canto del Paradiso, preceduta dal saluto del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tra le cantrici e i cantori anche l’Assessore alla Cultura del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini, l’Assessora alla Cultura di Montaione Francesca Pinochi, una rappresentanza del Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato, Paolo Sani dell’Istituto Dramma Popolare di San Miniato e il Professor Michelangelo Zaccarello, filologo della letteratura italiana di fama internazionale.

Grande entusiasmo e partecipazione anche per le novità dell’edizione 2025, il gelato di GelAut e le Divine Conversazioni, momenti di approfondimento dantesco in tre locali storici della città: Essenza in San Miniato, Macelleria Sergio Falaschi e Pizzantica del Fondo. Momenti di particolare intensità sono stati la testimonianza di Federica Schettini, referente della RSA Meacci della Cooperativa Pietra d’Angolo, che ha raccontato la sua esperienza di lettura dantesca all’interno della struttura, e la performance di due classi della Primaria Sacchetti di San Miniato, che hanno realizzato dei contributi inediti ispirati ai Canti di Dante.

Il progetto, ideato e promosso da Culter, è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana, Comune di San Miniato e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Accanto a Culter hanno collaborato anche quest’anno molte realtà locali, tra cui le 34 classi scolastiche di ogni ordine e grado, Fondazione San Miniato Promozione, Diocesi di San Miniato, Cooperativa Pietra d’Angolo, Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Associazione Territorio in Comune, Pro Loco di San Miniato, Il Pinocchio Società Cooperativa Sociale, Fraternita Misericordia San Miniato Basso, Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato e Comitato Manifestazioni Popolari.

I NUMERI DI 100 CANTI PER SAN MINIATO 2025

712: le cantrici e i cantori 2000: il pubblico presente 34: le classi partecipanti 18: le realtà del territorio coinvolte

10: i luoghi della città toccati dall’evento 18: le persone dello staff Culter 5: gli anni del cantore più giovane 91: gli anni del cantore più anziano 6: le lingue in cui è stata letta la Divina Commedia

Nato nel 2006, 100 Canti è uno dei primi progetti in Italia ad aver riportato Dante alla sua dimensione originaria di poesia condivisa, pubblica e popolare. Da quasi vent’anni propone un percorso innovativo e partecipativo fatto di incontri, seminari e laboratori, che culmina nella lettura integrale dei 100 canti della Commedia.

L’associazione Culter, fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. Le competenze e le diverse esperienze di chi la compone la rendono una struttura flessibile capace di lavorare su grandi progetti come su percorsi site specific. In questi anni ha sviluppato un’originale metodologia di lavoro basata su vocazione alla didattica e impegno nella diffusione della cultura e del patrimonio artistico.

Fonte: Ufficio Stampa

