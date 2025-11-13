I pellegrini di San Donato a Livizzano con il Cardinal Simoni in Vaticano da Papa Leone XIV

Due giorni storici per i fedeli e amici della Parrocchia di San Donato a Livizzano di Montespertoli che hanno avuto la gioia di recarsi in pellegrinaggio a Roma in questo speciale anno giubilare accompagnati dal Cardinale Ernest Simoni e dal parroco Don Cristian Meriggi.

I pellegrini hanno visitato il borgo di Castelgandolfo sul lago di Albano, i giardini di Villa Barberini custoditi dal progetto Laudato Sì tanto voluto dal compianto Papa Francesco.

Si sono poi recati alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dove, dopo aver varcato la porta santa, Sua Eminenza dopo un momento di preghiera sui resti mortali di Papa Bergoglio, ha presieduto la Santa Messa nella cappella dedicata alla Salus Popoli Romani ai piedi dell’antica icona bizantina.

Alla concelebrazione ha partecipato il Cardinale Rolandas Matrikkas Arciprete della Basilica liberiana assieme ad altri sacerdoti giunti da varie parti del mondo, ha accolto le varie centinaia di pellegrini giunti per pregare ai piedi della Santissima Madonna.

Il giorno seguente all’alba i pellegrini accompagnati da Don Cristian Meriggi e Don Cristian Comini, hanno potuto pregare nella Basilica di San Pietro sui resti mortali del Principe degli Apostoli tra la commozione dei fedeli in questo momento fortemente toccante.

Oltrepassata la Porta Santa della basilica di San Pietro hanno poi partecipato all’udienza generale del Santo padre Leone XIV.

Don Meriggi ha avito la gioia di poter incontrare personalmente il Santo Padre con il quale si è intrattenuto a lungo raccontando al Pontefice il grande rapporto di amicizia che lega il Cardinale Simoni alla cittadella mariana di San Donato a Livizzano sin dallo storico incontro dell’allora Don Ernest giunto dall’Albania a Montespertoli incontrando lo storico parroco Don Mario Boretti.

Al Santo Padre Don Cristian a nome di tutti i pellegrini ha fatto dono di una bellissima Madonna in ceramica ingeliva vetrificata tipica dell’arte ceramista di Montelupo Fiorentino, pezzo unico riproduzione delle tipiche immagini mariane custodite nei tabernacoli fiorentini.

Il Santo Padre con tanta gioia e affetto ha salutato il Cardinale Ernest Simoni che in questa settimana partirà per un viaggio pastorale in Albania, dove visiterà le varie diocesi del “Paese delle Aquile” incontrando i vescovi albanesi e il popolo schipetaro che lo attende con trepidazione.

Il Pontefice ha assicurato al Porporato il suo ricordo nella preghiera per il popolo albanese affidandogli a Padre Ernest il proprio saluto e la paterna vicinanza impartendo la sua benedizione apostolica.

"Sempre una grande gioia un grande onore poter incontrare il Santo Padre Leone XIV. - Ha affermato il Cardinale Simoni - Ogni giorno nel celebrare la santa messa nel mio apostolato al servizio della Santa Chiesa e del popolo di Dio per la salvezza delle anime. sempre invito tutti i fedeli a pregare per il Sommo Pontefice, prescelto dallo Spirito Santo a guidare la Santa Chiesa nell'universale Ministero Petrino, guida e faro per tutti gli uomini e donne di buona volontà"

"Due giorni di pellegrinaggio sulle orme dell’apostolo Pietro e del suo successore Papa Leone XIV ricchi di tante gioie e doni spirituali. Il mio personale ringraziamento e di tutti i fedeli al Cardinale Ernest Simoni che, come un padre, sempre ci accompagna nel nostro cammino di comunità con il suo zelante apostolato esempio per tutti noi. Veramente come ci ricorda il salmista “lo zelo della tua casa mi divora, sempre animato dal desiderio ansioso di un apostolato senza sosta, un giusto camminare con il cuore pieno ed innamorato di Dio capace di incendiare il cuore dei fedeli che lo incontrano"

