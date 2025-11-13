Il presidente del Centro 'La Bottega di Geppetto' Aldo Fortunati rientra dal Brasile

“Se il valore delle diversità è capace di tenere insieme, allora tutto può cambiare, a partire dall’educazione dei bambini”. Con queste parole Aldo Fortunati, presidente del Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia La Bottega di Geppetto del Comune di San Miniato, ha sintetizzato l’esperienza appena svolta in Brasile, dove ha appena concluso un intenso tour di incontri, conferenze e momenti di confronto dedicati all’educazione e alla crescita dei bambini e delle comunità. Un viaggio che ha riscosso un grande successo di pubblico (oltre 3.500 persone hanno partecipato ai vari appuntamenti) e che ha rappresentato anche un’importante occasione di diffusione del nuovo volume di Fortunati, “Fiducia, Opportunità, Tempo”, edito da La Bottega di Geppetto, di cui sono già state vendute oltre 500 copie nel corso delle tappe brasiliane.

Il tour ha preso avvio il 25 ottobre a Curitiba, nello Stato del Paranà, dove Fortunati è stato ospite del Colégio Amplação, accolto con grande calore da Gisele Mantovani. Da lì il viaggio è proseguito verso Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, dove il 28 ottobre ha partecipato a un incontro organizzato in collaborazione con la Municipalità della città, grazie all’impegno di Julia Azambuja e Fernanda Calsing. Nei giorni successivi, il 30 ottobre, l’esperienza si è spostata a Itajaí, nello Stato di Santa Catarina, con un incontro promosso grazie alla preziosa ospitalità di Marisa Zanoni Fernandes a Balneário Camboriú. L’ultima tappa si è svolta il 7 novembre a Brasília, nel cuore del Distretto Federale, in occasione del Convegno nazionale di Marista Brasil, organizzato con la collaborazione di Ana Paula Pina.

Fondamentale per la riuscita dell’intero programma è stato il lavoro di Paula Baggio e Juliana Friedrich, della Scuola Despertar di Porto Alegre, che hanno coordinato con grande professionalità sia l’organizzazione logistica delle tappe sia la diffusione del volume di Fortunati in tutto il Paese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Walesca Scatola, che dirige la Escola Tia Iara di Porto Alegre: una realtà educativa esemplare, che ogni giorno continua a offrire accoglienza, sorrisi e possibilità di crescita ai bambini e alle bambine di una favela della città, testimonianza viva di un’educazione capace di trasformare la comunità.

“Questo viaggio ha rappresentato un’occasione straordinaria di incontro, confronto e condivisione – ha dichiarato Aldo Fortunati –. Il Brasile ci insegna che la fiducia nelle persone e nella comunità è la vera chiave per costruire educazione e futuro. Siamo pronti a ricambiare presto la loro ospitalità a San Miniato, per continuare insieme questo dialogo di idee e di esperienze”.

“Il lavoro portato avanti da Aldo Fortunati e dalla Bottega di Geppetto rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità - commenta l'assessore alla scuola Matteo Squicciarini -. Questo viaggio in Brasile conferma come l’esperienza educativa di San Miniato sia riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di mettere al centro bambini e bambine, relazioni e il valore delle diversità. È motivo di orgoglio sapere che, anche a migliaia di chilometri di distanza, il nome di San Miniato è sinonimo di educazione di qualità, di dialogo e di cooperazione culturale”.

Il Comune di San Miniato e La Bottega di Geppetto rinnovano il proprio impegno nel promuovere la cultura dell’infanzia come spazio di crescita, inclusione e valorizzazione delle diversità, in un percorso che unisce idealmente San Miniato al Brasile sotto il segno della fiducia e della cooperazione educativa.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

