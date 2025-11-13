Incidente in Fi-Pi-Li, 6 km di coda tra Empoli e Santa Croce

Incidente questa mattina in Fi-Pi-Li nei pressi dell'uscita di Santa Croce sull'Arno, in direzione Pisa.
A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle ore 8.30, si sono formati circa 6 km di coda, tra Empoli ovest e Santa Croce sull'Arno. Da quanto appreso almeno due auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento nella corsia di sorpasso.
Nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente. Sul posto oltre ai soccorsi è intervenuta anche la polizia stradale.
