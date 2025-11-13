Infastidiva ragazze fuori dai locali di Pontedera, espulso 32enne irregolare

Un 32enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è stato espulso e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) dopo essere stato denunciato per aver infastidito alcune ragazze all’uscita dei locali di Pontedera.

L’uomo era già stato segnalato alle forze dell’ordine per due furti commessi in supermercati cittadini. È stato identificato grazie alla descrizione fornita da una delle vittime e rintracciato dagli agenti del commissariato di Pontedera, che hanno poi eseguito il provvedimento di espulsione.

Sono ora in corso le procedure per il suo rimpatrio in Marocco.

