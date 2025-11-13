Installati due eco-compattatori ai supermercati Conad City di Firenze

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Supermercati sempre più green. I soci Conad Nord Ovest Antonio e Salvatore Mannina, in collaborazione con Coripet, hanno installato due eco-compattatori presso i Punti Vendita Conad City in Via Rocca Tedalda, 49 e in Via Giacomo Zanella a Firenze che permettono di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad.

L’inaugurazione si è tenuta oggi presso il Supermercato Conad City di via Giacomo Zanella a Firenze alla presenza del socio Antonio Mannina, del responsabile Coripet Toscana Loris Ferretti e il presidente del quartiere Mirko Dormentoni.

L’iniziativa permette la raccolta di bottiglie in Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”. Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in Buoni spesa: ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 bottiglie conferite il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro.

Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentariIl PET riciclato (rPET) verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie.

“Siamo lieti di annunciare l’installazione di questi eco-compattatori per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili” - hanno commentato Antonio e Salvatore Mannina, Soci Conad Nord Ovest di Firenze. - “Un’ulteriore conferma del nostro impegno verso un progetto che rientra nella strategia di sostenibilità Conad Sosteniamo il Futuro, fondata su tre diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale”.

L’iniziativa testimonia la grande attenzione dei soci sul territorio nei confronti dell’ambiente attraverso l’introduzione di modelli di gestione sempre più sostenibili e la promozione di iniziative che incentivino l’adozione di comportamento di consumo responsabili con l’obiettivo di favorire la crescita e il benessere delle comunità e i territori in cui opera la Cooperativa. Il progetto rientra nella strategia di sostenibilità dell’insegna Conad “Sosteniamo il futuro”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
13 Novembre 2025

Mostra personale di Ache77 alla Street Levels Gallery di Firenze

Street Levels Gallery presenta e cura la prima mostra personale dell’artista Ache77, dal titolo “Ecce Homo, Ecce Eva. (Quelli che si ricordano)”. L’esposizione, allestita negli spazi della galleria in via Melegnano 4r a Firenze, [...]

Toscana
Attualità
13 Novembre 2025

Fitch assegna a Plures Alia rating BBB– e ESG Rating 2

Fitch Ratings ha assegnato a Plures Alia un rating BBB– con outlook stabile, riconoscendo la solidità del profilo finanziario grazie ad un’elevata incidenza del business regolato, ad un radicato posizionamento regionale e ad [...]

Toscana
Attualità
12 Novembre 2025

Decreto VIA su aeroporto di Firenze, i sindaci annunciano battaglia. Scoppia polemica politica

La pubblicazione del decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale sul nuovo aeroporto di Firenze riaccende la discussione politica intorno all'opera. M5S, AVS rendono nota la loro contrarietà su un'opera giudicata "miope", [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina