Installati due eco-compattatori ai supermercati Conad City di Firenze

Supermercati sempre più green. I soci Conad Nord Ovest Antonio e Salvatore Mannina, in collaborazione con Coripet, hanno installato due eco-compattatori presso i Punti Vendita Conad City in Via Rocca Tedalda, 49 e in Via Giacomo Zanella a Firenze che permettono di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad.

L’inaugurazione si è tenuta oggi presso il Supermercato Conad City di via Giacomo Zanella a Firenze alla presenza del socio Antonio Mannina, del responsabile Coripet Toscana Loris Ferretti e il presidente del quartiere Mirko Dormentoni.

L’iniziativa permette la raccolta di bottiglie in Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”. Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in Buoni spesa: ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 bottiglie conferite il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro.

Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Il PET riciclato (rPET) verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie.

“Siamo lieti di annunciare l’installazione di questi eco-compattatori per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili” - hanno commentato Antonio e Salvatore Mannina, Soci Conad Nord Ovest di Firenze. - “Un’ulteriore conferma del nostro impegno verso un progetto che rientra nella strategia di sostenibilità Conad Sosteniamo il Futuro, fondata su tre diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale”.

L’iniziativa testimonia la grande attenzione dei soci sul territorio nei confronti dell’ambiente attraverso l’introduzione di modelli di gestione sempre più sostenibili e la promozione di iniziative che incentivino l’adozione di comportamento di consumo responsabili con l’obiettivo di favorire la crescita e il benessere delle comunità e i territori in cui opera la Cooperativa. Il progetto rientra nella strategia di sostenibilità dell’insegna Conad “Sosteniamo il futuro”.

Fonte: Ufficio Stampa

