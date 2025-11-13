La "Cesare Alfieri" festeggia 150 anni: l'Università di Firenze celebra la Scuola di Scienze Politiche

Venerdì 21 novembre l’Università di Firenze celebra i 150 anni della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, con una mattinata celebrativa ospitata in Aula magna che ne ripercorre la storia dal 1875 al 2025 (piazza San Marco 4 – ore 9).

L’evento, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, prevede la partecipazione di docenti e alumni della Scuola in due tavole rotonde dedicate a un bilancio e alle prospettive future. Si aprirà con i saluti istituzionali portati dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente della Scuola Andrea Lippi.

La sessione iniziale, intitolata “I primi 150 anni della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri: un bilancio”, vedrà gli interventi del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Alessandro Chiaramonte, del presidente del Comitato per le celebrazioni dei 150 anni Fulvio Conti e della docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Annalisa Tonarelli. Contribuiranno al dibattito l’ambasciatore Pietro Sebastiani e Simone Torricelli di Unicredit. La discussione sarà moderata da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione.

Successivamente si passerà alla tavola rotonda intitolata “I prossimi 150 anni della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri: l’agenda per il futuro”. In questa sessione prenderanno la parola, oltre ad Andrea Lippi, la rappresentante degli studenti Matilde Battaglioli, la presidente della Conferenza Italiana di Scienze Politiche Emilia Fiandra e l’assessora all’organizzazione e personale del Comune di Firenze Laura Sparavigna. Parteciperanno anche Giorgio Giovannetti, giornalista parlamentare e capo di gabinetto della presidenza AGCOM, e Marco Del Panta, diplomatico ed ex segretario dell’Istituto Universitario Europeo. Il moderatore sarà Frediano Finucci, caporedattore de La7.

Al termine della mattina è prevista la consegna del volume celebrativo La Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri (1875-2025), opera curata dai docenti Fulvio Conti e Carlo Sorrentino (FUP, 2025) che ricostruisce origini e sviluppo della Scuola. Sarà inoltre presentato il progetto Foresta Cesare Alfieri, realizzato in collaborazione con Treedom e l’Associazione Alumni Cesare Alfieri, che ha come obiettivo la piantumazione di 150 alberi attraverso una campagna di crowdfunding. Infine, verrà proiettato il video 150 anni di Cesare Alfieri.

La giornata sarà arricchita da intermezzi e performance curati dalla Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di Scambio” e da un ensemble dell’Orchestra dell’Università di Firenze.

“Celebrare i 150 anni della ‘Cesare Alfieri’ – afferma Andrea Lippi – significa riconoscere il valore di una tradizione che ha contribuito a formare generazioni di studiosi, amministratori e rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private. La nostra storia è strettamente intrecciata con quella dell’Ateneo e della città di Firenze, ma anche con l’evoluzione del pensiero politico e sociale in Italia. Guardare a questo traguardo – conclude – ci invita a rinnovare il nostro impegno per una formazione capace di interpretare la complessità del presente e di contribuire, con competenza e responsabilità, alla costruzione del futuro”.

SCHEDA

La “Cesare Alfieri” è stata fondata il 21 novembre 1875 per iniziativa di Carlo Alfieri di Sostegno, figlio di Cesare. È la più antica scuola di scienze politiche in Italia e la più antica in assoluto insieme a Sciences Po a Parigi. Vanta una lunga tradizione interdisciplinare che ha visto collaborare figure autorevoli di storici, giuristi, politologi, sociologi ed economisti. Tra questi, Antonio Cassese, Giovanni Sartori, Giovanni Spadolini, Alberto Predieri, Luciano Cavalli e Silvano Tosi.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa