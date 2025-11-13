La Radiologia del Serristori si doterà di una nuova Tac

Una nuova Tac sarà collocata all’interno della Radiologia dell’ospedale Serristori. Il rinnovamento dell’apparecchiatura, molto atteso con la nuova TAC che sarà ancora più performante, garantirà un significativo miglioramento della qualità delle indagini diagnostiche e dell’efficienza complessiva del servizio.

Per consentire i lavori di adeguamento della nuova strumentazione occorreranno circa tre mesi, durante i quali l’attività delle prestazioni è temporaneamente sospesa. La Direzione di Presidio, con la collaborazione dei Servizi di Radiologia del Serristori e dell’ospedale Santa Maria Annunziata, ha coordinato la riorganizzazione del Servizio sia tenendo conto degli utenti esterni all’ospedale che hanno prenotato dal territorio sia dei pazienti ricoverati presso il Serristori. I primi sono stati tutti avvertiti e gli appuntamenti riprogrammati nei prossimi mesi sull’ospedale Santa Maria Annunziata. Per i pazienti in cura presso il Serristori sono stati stabiliti alcuni percorsi interni che potranno contare sulle prestazioni assicurate all’Annunziata.

“Abbiamo riorganizzato il servizio così da limitare al massimo eventuali disagi di cui comunque ci scusiamo preventivamente – dichiara la Direttrice del Serristori, Martina Chellini – Con la nuova Tac i pazienti potranno usufruire di un avanzamento tecnologico che significa anche migliore comfort per il paziente e migliore accuratezza diagnostica”.