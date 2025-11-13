Lapi Group lancia il "Codice etico per lo sport" dedicato ai genitori

Immaginare lo Sport come un campo da gioco dove coltivare Gentilezza, Rispetto e Fair Play. È quello che invita a fare Lapi Group, holding toscana con sede a Santa Croce sull’Arno attiva nei settori della Chimica, del Conciario e della Gelatina, da anni impegnata in iniziative sociali, formative e solidali attraverso il Progetto Giovani Lapi Group. E lo fa nella Giornata Mondiale della Gentilezza 2025, celebrata oggi 13 novembre 2025, annunciando con entusiasmo il lancio del nuovo Codice Etico per lo Sport dedicato ai Genitori. Un tassello importante per promuovere valori fondamentali come correttezza, collaborazione, inclusività e partecipazione, proprio per chi riveste un ruolo cruciale nella crescita di ragazzi e ragazze.

Il Progetto Giovani Lapi Group già da tempo ha creato e diffuso un decalogo di buone prassi destinato ad atleti e atlete delle tante squadre che le società del Gruppo Lapi sponsorizzano. Quest'anno, la Giornata della Gentilezza è stata l'occasione per lanciare una lista di 10 semplici regole per supportare al meglio i propri figli che fanno sport. Al centro di questo manifesto di gentilezza e rispetto c’è un concetto chiave: gli adulti, in primis i genitori, sono un punto di riferimento per i ragazzi, un modello al quale ispirarsi. Questo concetto dovrebbe rafforzare la responsabilità delle proprie scelte comportamentali.

Questo nuovo documento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e promozione di comportamenti positivi, già avviato con il Codice Etico per lo Sport rivolto ai giovani atleti che Lapi Group sostiene durante l’anno.

Il rispetto e la gentilezza si rivelano strumenti fondamentali per risolvere conflitti, evitare forme di violenza verbale e favorire il benessere psicofisico dei giovani sportivi. Questo è un invito a vivere lo sport come un'occasione di crescita, divertimento, svago e accrescimento personale. Fuori e dentro il campo.

Per rafforzare questo messaggio, Lapi Group ha ideato un utile e simpatico gadget: delle palline antistress motivazionali, che saranno a breve distribuite ai genitori e al pubblico durante le partite delle società sportive sostenute dal Gruppo. Le palline di gommapiuma colorata, morbide e adatte ad essere strizzate nel palmo della mano, riportano frasi di ispirazione come “Take a deep breath” (“Fai un profondo respiro”), “Be calm, Be quiet, Be kind” (“Stai calmo, Stai in silenzio, Sii gentile”) e “Yes! I can do it” (“Sì! Posso farcela”).

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, il 13 novembre 2025, Lapi Group ha fatto lo stesso ironico omaggio ai suoi 350 dipendenti. Un gesto simbolico di buonumore col quale, come in altre occasioni, la società vuole ricordare al proprio team che il benessere psicofisico è importante, soprattutto in mezzo a giornate impegnative e vite sempre più veloci e sotto pressione. Un invito ad essere gentili con gli altri e con sé stessi.

