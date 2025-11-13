L’artigianato in piazza a Bagno a Ripoli per Prim.Olio

Venti espositori tra eccellenze artistiche e del gusto
L’eccellenza dell’artigianato artistico e agroalimentare fiorentino e toscano torna protagonista a Bagno a Ripoli in occasione della XXVII edizione di Prim.Olio, la manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle sue tradizioni.
Nel cuore del centro cittadino, lungo via Roma, sabato 15 e domenica 16 novembre (dalle 9 alle 19, ingresso libero) prenderà vita ARTour – Il Bello in Piazza, la mostra mercato organizzata da CNA Chianti, che offrirà al pubblico un viaggio tra saperi antichi, creatività contemporanea e sapori autentici.
I visitatori potranno ammirare, conoscere e acquistare il meglio dell’artigianato fiorentino e toscano: ceramiche artistiche, accessori moda, oggetti in legno d’ulivo, cornici, pelletteria, illustrazioni, decorazioni e prodotti tessili unici nel loro genere. Accanto alle produzioni artistiche non mancheranno le eccellenze del gusto, con un’ampia selezione di caffè, salumi, formaggi, dolci artigianali, vini e birre locali, in un connubio perfetto tra arte e sapori.
Saranno 20 gli espositori che porteranno a Bagno a Ripoli le loro creazioni, raccontando ciascuno una storia di maestria, qualità e legame con il territorio:
- Sfera di argilla toscana – Profumatori per ambiente in argilla
- Le Ceramiche di Miss Dora – Ceramica
- Teorema – Cornici artigianali
- L’Olivo di Mastro Jack – Oggettistica in legno d’ulivo
- Atelier Lisa Bracci – Dipinti
- Flipperandame – Cake topper, ritratti di famiglia e bomboniere
- Dimanomia – Borse e articoli da viaggio
- Capricci d’Argento Firenze – Creazioni in argento
- Mani in Coccio – Accessori e oggettistica in porcellana recuperata
- Manifesta – Decorazioni su legno, carta e stoffa
- Giuliana Ferracuti – Pelletteria artigianale
- Creatività Luminosa – Codichi – Illustrazioni
- Pensato e Cucito – Oggetti in tessuto e coperte in lana cotta
- Jole sul Prato – Oreficeria artigianale
- Le Delizie del Marchesato – Prodotti tipici calabresi
- Mokalux – Caffè
- Tanta Roba – Salumi e formaggi
- Birrificio Aries – Birre artigianali
- Biscottificio L’Undicesimo – Pasticceria
- Il Piemontese Srl – Formaggi d’eccellenza
Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa
