L’artigianato in piazza a Bagno a Ripoli per Prim.Olio

Condividi su:
Leggi su mobile

Venti espositori tra eccellenze artistiche e del gusto

L’eccellenza dell’artigianato artistico e agroalimentare fiorentino e toscano torna protagonista a Bagno a Ripoli in occasione della XXVII edizione di Prim.Olio, la manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle sue tradizioni.

Nel cuore del centro cittadino, lungo via Roma, sabato 15 e domenica 16 novembre (dalle 9 alle 19, ingresso libero) prenderà vita ARTour – Il Bello in Piazza, la mostra mercato organizzata da CNA Chianti, che offrirà al pubblico un viaggio tra saperi antichi, creatività contemporanea e sapori autentici.

I visitatori potranno ammirare, conoscere e acquistare il meglio dell’artigianato fiorentino e toscano: ceramiche artistiche, accessori moda, oggetti in legno d’ulivo, cornici, pelletteria, illustrazioni, decorazioni e prodotti tessili unici nel loro genere. Accanto alle produzioni artistiche non mancheranno le eccellenze del gusto, con un’ampia selezione di caffè, salumi, formaggi, dolci artigianali, vini e birre locali, in un connubio perfetto tra arte e sapori.

Saranno 20 gli espositori che porteranno a Bagno a Ripoli le loro creazioni, raccontando ciascuno una storia di maestria, qualità e legame con il territorio:

  1. Sfera di argilla toscana – Profumatori per ambiente in argilla
  2. Le Ceramiche di Miss Dora – Ceramica
  3. Teorema – Cornici artigianali
  4. L’Olivo di Mastro Jack – Oggettistica in legno d’ulivo
  5. Atelier Lisa Bracci – Dipinti
  6. Flipperandame – Cake topper, ritratti di famiglia e bomboniere
  7. Dimanomia – Borse e articoli da viaggio
  8. Capricci d’Argento Firenze – Creazioni in argento
  9. Mani in Coccio – Accessori e oggettistica in porcellana recuperata
  10. Manifesta – Decorazioni su legno, carta e stoffa
  11. Giuliana Ferracuti – Pelletteria artigianale
  12. Creatività Luminosa – Codichi – Illustrazioni
  13. Pensato e Cucito – Oggetti in tessuto e coperte in lana cotta
  14. Jole sul Prato – Oreficeria artigianale
  15. Le Delizie del Marchesato – Prodotti tipici calabresi
  16. Mokalux – Caffè
  17. Tanta Roba – Salumi e formaggi
  18. Birrificio Aries – Birre artigianali
  19. Biscottificio L’Undicesimo – Pasticceria
  20. Il Piemontese Srl – Formaggi d’eccellenza

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina