L’artigianato in piazza a Bagno a Ripoli per Prim.Olio

L’eccellenza dell’artigianato artistico e agroalimentare fiorentino e toscano torna protagonista a Bagno a Ripoli in occasione della XXVII edizione di Prim.Olio, la manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle sue tradizioni.

Nel cuore del centro cittadino, lungo via Roma, sabato 15 e domenica 16 novembre (dalle 9 alle 19, ingresso libero) prenderà vita ARTour – Il Bello in Piazza, la mostra mercato organizzata da CNA Chianti, che offrirà al pubblico un viaggio tra saperi antichi, creatività contemporanea e sapori autentici.

I visitatori potranno ammirare, conoscere e acquistare il meglio dell’artigianato fiorentino e toscano: ceramiche artistiche, accessori moda, oggetti in legno d’ulivo, cornici, pelletteria, illustrazioni, decorazioni e prodotti tessili unici nel loro genere. Accanto alle produzioni artistiche non mancheranno le eccellenze del gusto, con un’ampia selezione di caffè, salumi, formaggi, dolci artigianali, vini e birre locali, in un connubio perfetto tra arte e sapori.

Saranno 20 gli espositori che porteranno a Bagno a Ripoli le loro creazioni, raccontando ciascuno una storia di maestria, qualità e legame con il territorio:

Sfera di argilla toscana – Profumatori per ambiente in argilla Le Ceramiche di Miss Dora – Ceramica Teorema – Cornici artigianali L’Olivo di Mastro Jack – Oggettistica in legno d’ulivo Atelier Lisa Bracci – Dipinti Flipperandame – Cake topper, ritratti di famiglia e bomboniere Dimanomia – Borse e articoli da viaggio Capricci d’Argento Firenze – Creazioni in argento Mani in Coccio – Accessori e oggettistica in porcellana recuperata Manifesta – Decorazioni su legno, carta e stoffa Giuliana Ferracuti – Pelletteria artigianale Creatività Luminosa – Codichi – Illustrazioni Pensato e Cucito – Oggetti in tessuto e coperte in lana cotta Jole sul Prato – Oreficeria artigianale Le Delizie del Marchesato – Prodotti tipici calabresi Mokalux – Caffè Tanta Roba – Salumi e formaggi Birrificio Aries – Birre artigianali Biscottificio L’Undicesimo – Pasticceria Il Piemontese Srl – Formaggi d’eccellenza

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa