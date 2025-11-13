Lavori al fontanello di Sovigliana, servizio sospeso

Acque comunica che, per lavori urgenti di manutenzione, da oggi giovedì 13 novembre è stato disattivato il fontanello di acqua ad alta qualità di Sovigliana, situato in piazza 8 Marzo nel comune di Vinci.
La data di riattivazione, comunque prevista entro la settimana seguente, verrà comunicata nei prossimi giorni. Per questo periodo, gli utenti interessati potranno approvvigionarsi in alternativa presso l’impianto in via Sauro-Parco dei Mille.
Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
