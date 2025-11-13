Limonaia, risolto il contratto. Dal Comune: "Nuovo modello di gestione"

Sulla questione del futuro della Limonaia, l’amministrazione comunale di Fucecchio – dopo la risoluzione anticipata del contratto – ha predisposto tutti gli atti necessari per giungere a un affidamento temporaneo della struttura, con partenza dal primo dicembre e durata di un anno, al termine del quale potrà essere avviata una nuova procedura di evidenza pubblica per la gestione definitiva.

Il modello di gestione, come già anticipato, sarà rivisto e rinnovato, ma resterà intatta la vocazione culturale della Limonaia e del parco Corsini, che da anni rappresentano un punto di riferimento per la vita sociale e artistica di Fucecchio. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire continuità, qualità e crescita all’offerta culturale, valorizzando al tempo stesso la fruizione di uno degli spazi più suggestivi e amati della città e la produzione artistica che l'ha reso luogo iconico della cultura e della socialità fucecchiese negli ultimi 20 anni.

Il Comune investirà risorse ed energie affinché la Limonaia continui a essere un luogo aperto, inclusivo e vitale, capace di accogliere eventi, spettacoli, incontri, laboratori e iniziative pensate per pubblici diversi e per tutte le fasce d’età.

Le attività culturali potranno essere declinate in molteplici forme e in orari variabili, così da rispondere alle esigenze della cittadinanza e favorire la partecipazione attiva della comunità.

“L’amministrazione – aggiunge l’assessore alla cultura Alberto Cafaro – ha a cuore il destino della Limonaia, un presidio culturale e di socialità fondamentale per la comunità fucecchiese e non solo. La cultura è un bene comune, una risorsa che arricchisce tutti e che merita di essere sostenuta con impegno e visione. Per questo gli uffici comunali stanno lavorando con grande attenzione per giungere a un nuovo affidamento che garantisca la continuità del servizio, la qualità dell’offerta e la valorizzazione di un luogo che da sempre rappresenta un punto d’incontro tra arte, cittadinanza e territorio”.

La cultura rappresenta un elemento fondamentale per la crescita di una comunità: è strumento di dialogo, di formazione, di libertà e di sviluppo civile. Investire nella Limonaia significa credere nel valore della conoscenza, della creatività e della socialità come motori di progresso collettivo.

Il procedimento per giungere all’affidamento temporaneo è già stato avviato con l’obiettivo di concluderlo in tempi rapidi, così da permettere l’attivazione del nuovo sistema di gestione a partire dal primo dicembre.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa