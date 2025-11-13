Mercatale in Empoli, i gusti dell'autunno con le aziende agricole del territorio

Sabato 15 novembre 2025 ritorna il 'Mercatale in Empoli', dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini. Il mercato agroalimentare empolese riporta frutta, verdura, carni e panificati delle nostre zone e tipicità toscane.

Ecco l'elenco degli espositori. La Nuova Fattoria sarà presente con il pane di grani antichi e il sale di Volterra, il pane ai 5 cereali, la schiacciata a lievitazione naturale e sfiziosità della gastronomia. Da Marco Macelleria tornano i salumi e le carni di vitello, maiale, pollo e coniglio.

L'orto di Paglione di Certaldo avrà verdure di stagione e la frutta, con la riscoperta della mela Francesca, un'antica varietà di nuovo in produzione.

Con l'azienda agricola Fustolatico anche vino e olio extravergine di oliva, mentre dall'azienda agricola di Maria Castrogiovanni tante bontà come formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina proveniente da animali allevati allo stato semibrado.

Ancora tante aziende del territorio: da Fucecchio, Marco Scarselli con frutta e verdura, Roberto Romagnoli con carne di vitello e di maiale, salumi e pasta di grano antichi, l'azienda agricola La Contadina porterà i suoi formaggi caprini e Luigina D'Ercole avrà le verdure di stagione. I Produttori Cereali Valdelsa (PROCEVA) porteranno la loro pasta.

Due le peculiarità dal resto d'Italia: il Parmigiano Reggiano della Cooperativa agricola del Frignano e gli agrumi di Ribera da Gerry Perricone.

