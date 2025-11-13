Mercatino della Solidarietà... aspettando Natale: l'evento dopo la riconsegna dei magazzini

Torna il Mercatino della Solidarietà… aspettando Natale a cura dell'associazione ReSo Recupero Solidale: sabato 15 novembre (ore 16-19.30) e domenica 16 novembre (ore 10-12.30 15.30-19) alla Vela Margherita Hack di Avane, Empoli. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli.

Un appuntamento ancora più importante dopo i danni legati all'incendio subìto dall'associazione ai magazzini della sede alla Vela. Dopo 5 mesi dai fatti, lo scorso 20 ottobre il Comune ha riconsegnato le chiavi dei magazzini ripristinati e l'associazione è tornata alla piena efficienza (qui la notizia: https://bit.ly/48hLGv9 ).Quello del prossimo weekend sarà un mercatino ridotto, a detta degli organizzatori, per le difficoltà legate a quell'incendio del 12 giugno. Ma proprio per la ripartenza di ReSo è ancora più importante dimostrare la vicinanza e essere presenti a questo evento, come grande segno di solidarietà.

Vi aspettano tanti alberi di Natale e tutti gli addobbi necessari per farli risplendere, oltre a candele natalizie e piccole confezioni regalo. E ancora: abbigliamento, casalinghi, lampade a LED, cartoleria varia e molto altro. Gli incassi andranno a sostegno delle iniziative solidali dell'associazione.

CONTATTI - RE.cupero.SO.lidale - Sala la Vela Margherita Hack

Via Magolo, Avane - Empoli (FI)

tel. 0571 80625