Tre weekend di gusto, ospiti e eventi per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

San Miniato si prepara ad accogliere la 54esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, un evento che quest'anno assume un significato ancora più ampio. Lo si sarà capito dal titolo: non si tratta più solo di San Miniato, ma dell'intero territorio delle colline sanminiatesi, ben trenta comuni tra le province di Pisa e Firenze, uniti dalla vocazione tartufigena e dalla volontà di valorizzare questa zona d'eccellenza nel cuore della Toscana.

Una festa lunga tre weekend

L'appuntamento è per tre imperdibili weekend: 15-16, 22-23 e 29-30 novembre 2025. Il tradizionale taglio del nastro si terrà sabato 15 novembre alle ore 12.30 in Piazza Duomo, al termine della cerimonia istituzionale prevista alle 10 presso l'Auditorium Crédit Agricole di Piazza Buonaparte.

All’inaugurazione ci sarà la presentazione del progetto 'Colline Sanminiatesi', una grande novità anticipata da Azzurra Gronchi, presidente di San Miniato Promozione:

"Saranno presenti tutti e 30 i Comuni che fanno parte di questo territorio insieme al governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. Firmeremo questa carta di intenti così che possa partire il progetto delle Colline Sanminiatesi. Un territorio che parla di tartufo tutto l’anno".

La firma ufficiale del Protocollo d'Intesa tra i 30 Comuni coinvolti segna il “primo passo concreto per la valorizzazione condivisa del territorio riconosciuto dalla Legge Regionale 36/2023 come zona di produzione del Tartufo delle Colline Sanminiatesi”.

San Miniato diventa il tempio del buon mangiare

Durante la manifestazione, San Miniato diventerà un vero tempio dell'enogastronomia.

- In Piazza del Popolo saranno presenti prodotti da tutta Italia,

- ai Loggiati di San Domenico troveranno spazio il Mercato della Terra e La Via dei Sapori,

- Piazza Dante ospiterà le Associazioni del Gusto e lo street food,

- mentre Piazza Duomo sarà dedicata all'area “Tartufi e Sapori”, dove conoscere e acquistare il pregiato Tartufo Bianco insieme a vini e olio del territorio.

Non mancheranno gli show cooking curati da Coop.fi con lo chef Marco Nebbiai, che proporrà un viaggio enogastronomico tra tartufo e prodotti locali (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria).

I nuovi Ambasciatori del Tartufo

Nel primo weekend saranno nominati gli ambasciatori di questa edizione.

- Sabato 15 novembre l'onorificenza andrà a Davide Paolini, giornalista enogastronomico e ideatore di numerosi eventi nel settore.

- Domenica 16 novembre sarà la volta di Luca Bracali, fotografo, regista ed esploratore, vincitore del Premio Portrait of Humanity 2019.

Si aggiungeranno a una lunga lista di Ambasciatori e Ambasciatrici che negli anni hanno reso grande il tartufo e la mostra: la vincitrice di Masterchef Eleonora Riso, i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, l’Empoli Fc e molti altri.

Un'esperienza completa

Come sottolinea ai microfoni di Radio Lady il sindaco Simone Giglioli "la manifestazione attira circa 60mila persone nei tre weekend e rappresenta non solo l'occasione per degustare il tartufo dove nasce, ma anche per vivere esperienze uniche come la cerca del tartufo, patrimonio immateriale dell'UNESCO, che sarà possibile sperimentare con l'Associazione Tartufai".

Sempre secondo Giglioli, la Mostra "per San Miniato rappresenta la vetrina principale. Nei tre fine settimana muove circa 60mila persone, anche la logistica quindi è importante".

Come arrivare alla Mostra

Il centro storico sarà accessibile esclusivamente tramite bus navetta da via Guerrazzi 102 a San Miniato Basso, con corse continue dalle 10 del mattino (ultima corsa: 00.30 il sabato, 23.30 la domenica).

Il biglietto costa 4,50 euro andata e ritorno (gratuito fino a 14 anni).

"Avremo una linea in più di navette che partiranno dalla stazione e daranno l’opportunità a chi viene in treno di salire gratuitamente alla mostra. Mostrando il biglietto del treno si sale gratuitamente sulla navetta. La navetta dalla stazione è esclusivamente per chi viene in treno, questo per incentivare a lasciare le macchine a casa, essere più comodi e più ecologici", ha spiegato Azzurra Gronchi.

La manifestazione è organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Pisa e numerosi partner, con Coop.fi come main sponsor.