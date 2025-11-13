Multiutility, FdI Empolese Valdelsa: "A favore del progetto. PD resti fedele alle sue scelte"

"All’indomani del referendum svoltosi ad Empoli, come dirigenti locali e provinciali di Fratelli d’Italia, intendiamo ribadire la nostra posizione a favore del progetto Multiutility: una scelta di visione e responsabilità per garantire ai cittadini servizi pubblici moderni, sostenibili ed efficienti" - affermano i dirigenti provinciali di Fratelli d'Italia Federico Pavese e Leonardo Rossi.

"Il modello Multiutility - afferma Federico Pavese, membro del coordinamento regionale Fdi - non è una scommessa, ma una realtà consolidata e vincente in molte regioni italiane. Basti guardare alle esperienze di Hera in Emilia-Romagna, A2A in Lombardia o Iren tra Piemonte e Liguria: aziende che hanno saputo coniugare efficienza gestionale, sostenibilità ambientale e investimenti costanti sul territorio.

Questi esempi dimostrano che una gestione integrata dei servizi può offrire risultati concreti in termini di qualità, innovazione e risparmio per i cittadini".

"Proprio per questo - afferma Rossi, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - dispiace vedere come, nel dibattito empolese, qualcuno abbia preferito la convenienza personale alla coerenza politica.

C’è chi, quando faceva parte di Fratelli d’Italia, sosteneva convintamente la linea del partito, riconoscendone la validità; salvo poi, una volta uscito, cambiare radicalmente posizione e schierarsi per l’abrogazione, più per calcolo che per convinzione. Un comportamento che non sorprende, ma che conferma quanto la coerenza resti merce rara in politica. E se la sinistra più radicale almeno ha mantenuto una posizione apertamente contraria fin dall’inizio — pur nella sua miopia ideologica — è il Partito Democratico a mostrare la vera ambiguità. Prima il PD ha votato e difeso la Multiutility come progetto strategico, aprendo anche alla possibilità di una quotazione in borsa. Poi, di fronte alle polemiche interne, ha iniziato a tentennare, prima prendendo le distanze dalla prospettiva della quotazione in borsa e successivamente, dopo il silenzio mantenuto durante tutta la campagna referendaria, arrivando addirittura ad aprire alla possibilità - sono parole del Sindaco di Empoli - di gestione in house dei servizi. Un atteggiamento ondivago, che lascia intendere più il timore di perdere consenso che la volontà di difendere una scelta di governo."

"Fratelli d’Italia invece resta coerente - prosegue Federico Pavese - continueremo a sostenere con convinzione un modello che guarda al futuro, che punta su efficienza, investimenti e sostenibilità, e che può rendere il nostro territorio protagonista di una nuova stagione di sviluppo. Circa la possibilità di una futura quotazione in borsa, che oggi non è certo all'ordine del giorno dal momento che almeno fino al 2029 il piano industriale di Plures non la prevede, a nostro avviso occorre tenere una posizione laica e pragmatica. Se non può essere presentata né come una necessità né come la panacea di tutti i mali, riteniamo comunque opportuno non privarcene come eventuale possibilità nel caso le strade alternative di finanziamento non si rivelino sufficienti. Mentre altri cambiano posizione a seconda delle convenienze, noi restiamo saldi: dalla parte della serietà, della coerenza e del buon governo."

"Infine - concludono Rossi e Pavese - non si può comunque non rimarcare il grave ritardo con cui, nella nostra Regione, si tenta finalmente la strada della costituzione di una vera azienda Multiservizi. La verità è che le tariffe elevate non derivano dall’apertura al mercato o dalla cessione di quote ai privati, ma dalla mancanza di una programmazione seria e lungimirante: insufficienza di impianti di smaltimento dei rifiuti, rete idrica inadeguata e carenza di investimenti strategici sul territorio. È su questi problemi concreti, e non su ipotetiche paure ideologiche, che occorre concentrare l’azione politica, per offrire ai cittadini servizi efficienti, sostenibili e a costi giusti."

Fonte: Fratelli d'Italia Empolese Valdelsa

