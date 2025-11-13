Riformisti San Miniato e FI: "Incapacità dell'amministrazione sui lavori al campo sportivo"

"La notizia in pompa magna, con tanto di immancabile video, dell'inizio dei lavori al campo sportivo Pagni di San Miniato Basso è sicuramente positiva ma dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, l'incapacità di questa amministrazione". Così in una nota congiunta Riformisti per San Miniato e Forza Italia che proseguono: "I lavori prevedono la sostituzione del manto erboso con un manto sintetico ad un costo di 600mila euro di risorse comunali. La volontà di rifare il manto con un manto sintetico non è certo farina del sacco del sindaco Giglioli ma è stata un'esigenza, sicuramente condivisibile, della società che ha in gestione l'impianto sportivo.

Non solo un'esigenza ma una proposta seria e strutturata, inviata anni fa al protocollo dell'ente allegando un piano economico che prevedeva un cofinanziamento di ben 300mila euro generando quindi un notevole risparmio per le casse comunali. Purtroppo nel comune di San Miniato, tutto quello che va oltre l'ordinaria amministrazione trova difficile realizzazione perché esiste una combinazione micidiale. Assoluta mancanza di volontà politica che si traduce in una manifesta incapacità di prendere qualsiasi decisione insieme alla parte amministrativa che si gongola in questo ristagno".

"Perché - prosegue la nota - il fare interventi straordinari su impianti sportivi da parte delle società che li hanno in gestione è una cosa che si fa in tutti i comuni. In tutti a parte San Miniato. A San Miniato si preferisce fare spallucce e dire che non si può fare e aggravare cosi le casse comunali di ulteriori 300mila euro. Soldi che potevano benissimo essere spesi per altri interventi.

Sia chiaro che non siamo contrari a interventi necessari e opportuni sugli impianti sportivi ma rimaniamo allibiti di fronte ad un tale sperpero di risorse comunali. Le soluzioni ci sarebbero state, ma per trovarle bisogna in prima battuta volerle. Magari sarebbe opportuno se fra una inaugurazione, una gita fuori porta ed un video questa giunta si ricordasse che deve amministrare un comune e non solo fare proclami".