Oggi ringrazio Luigina e suo marito Luciano, agricoltori che vendono i loro prodotti ortofrutticoli al mercato e il sabato mattina sono al Mercatale di Empoli via Bisarnella dalle 8 alle 13. Luigina, quando una dei sui clienti le chiede come cucinare una verdura, in questo caso la zucca, gli dà dei consigli e delle ricette. Ho realizzato io il Riso alla zucca di Luigina, comprando tutti gli ingredienti al Mercatale, prodotti a km 0. La foto che vedete del piatto finito l'ho scatta io. Del riso alla zucca Luigina dice: "Il rido di zucca è cremoso, saporito e non c'è cosa migliore per scaldare queste giornata d'autunno." #cucinarechebontà

Risotto alla zucca di Luigina

Ingredienti

320 gr di riso carnaroli

750 gr di zucca delica

100 gr di cipolla

1,5 litro di brodo vegetale

80 gr di parmigiano

60 gr di vino bianco

50 gr di burro

Sale q.b

Pepe q.b

Olio di oliva extravergine

Una salsiccia Facoltativo

Preparazione

Per prima cosa pulite la zucca e tagliatela a dadini e tenetela da parte, poi sbucciate la cipolla e tagliatela a pezzi piccoli, fatela rosolare con olio e un goccio di vino bianco in una casseruola ampia. Aggiungete la zucca sbucciata e tagliata a dadini, fate mantecare bene e mettete sale e pepe a piacere. Poi aggiungete il riso e sfumate con altro vino bianco e una volta evaporato aggiungete il brodo vegetale (che avete scaldato) fino a coprire il tutto. Fate cuocere a fuoco lento fino a che il riso non sarà cotto, se vedete che manca il brodo e il riso non è cotto basta aggiungerne altro. Qualche minuto prima di spegnere il fuoco aggiungete la salsiccia sbriciolata e girate bene per farla cuocere. A fine cottura aggiungete il burro, spegnete il fuoco e grattugiate una bella quantità di parmigiano, lasciate riposare qualche minuto e servite bene caldo. E come dice Luigina il riso di zucca è cremoso, saporito, genuino e non c’è cosa migliore per scaldare queste giornate d’autunno.

Luigina

