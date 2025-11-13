Rotatoria Cnr a Pisa, in corso ultima parte dei lavori con riasfaltatura notturna per ridurre i disagi

Sono in corso i lavori di riasfaltatura della rotatoria del CNR e delle strade che vi confluiscono, al confine tra il Comune di Pisa e quello di San Giuliano Terme, all’incrocio tra via di Pratale, strada provinciale Vicarese, via Moruzzi, via Volpi e via Alfieri. I lavori sono eseguiti in orario notturno per ridurre al minimo i disagi al traffico. Precedentemente era stato realizzato l’allargamento della rotatoria, sostituendo quella provvisoria, ormai insufficiente a gestire i flussi di traffico attuali.

«Con questo intervento tanto atteso – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –riusciamo finalmente a completare la rotatoria del CNR, ponendo fine allo stato di provvisorietà che la rendeva assolutamente inadeguata a gestire un flusso di traffico così intenso, soprattutto nelle prime ore del mattino, in un’area urbana che riceve il transito dai comuni limitrofi del Lungomonte ed è caratterizzata da una crescente concentrazione di servizi per cittadini, studenti e lavoratori. Lo sviluppo in questi anni di poli universitari, di ricerca scientifica, medica, assistenziale e di alta formazione tecnologica conferma la necessità di adeguare l’area con opere e servizi di mobilità idonei a sostenere l’espansione in atto in questa parte della città. Ringrazio la Provincia di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme per la collaborazione e il supporto che hanno reso possibile questo intervento condiviso, che ha visto il coordinamento di Pisamo anche nell’ultima parte relativa alla realizzazione del nuovo asfalto effettuata in orario notturno per evitare il più possibile disagi alla mobilità e ai cittadini».

La nuova rotatoria ha un diametro di 19 metri, rispetto ai 9,5 metri della precedente, e comprende circa 200 metri quadrati di area verde e 90 metri quadrati di asfalto resinato sormontabile. L’asfaltatura interessa circa 2.500 metri quadrati, mentre il percorso ciclo-pedonale sul lato di San Giuliano Terme copre 130 metri quadrati e il marciapiede lato CNR, realizzato in autobloccanti, 230 metri quadrati. L’allargamento della viabilità nelle immediate vicinanze, in particolare in Via Moruzzi e Via Vicarese, ha permesso di realizzare tre corsie di accesso alla rotatoria per chi proviene da Ghezzano, migliorando lo smaltimento del traffico nelle ore di punta.

L’intervento, eseguito da Pisamo e progettato per rendere più fluido il traffico e garantire maggiore sicurezza, ha un valore complessivo di circa 450 mila euro ed è finanziato per il 60% dal Comune di Pisa, per il 30% dalla Provincia di Pisa e per il 10% dal Comune di San Giuliano Terme.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

