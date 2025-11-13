Tennis, Musetti sconfitto da Alcaraz alle Atp Finals di Torino. "Non parteciperò alla Davis"

Per Lorenzo Musetti si chiude con una sconfitta il confronto delle Atp Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, match durato un’ora e 22 minuti e terminato 6-4 6-1. Il risultato consente allo spagnolo di avanzare in semifinale e di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo, mentre per l’azzurro resta la consapevolezza di aver affrontato uno dei giocatori più in forma della stagione.

"Vista la mia condizione fisica e la mia situazione famigliare, d'accordo con il capitano Filippo Volandri, ho deciso che non parteciperò alle finali della Coppa Davis a Bologna" ha affermato il tennista in conferenza stampa, alludendo al fatto che la sua compagna sta per avere il secondo figlio.

