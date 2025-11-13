Torna il premio "Tartufissimo 2025" alla Mostra Mercato di San Miniato

Anche quest’anno, in occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, torna il tradizionale premio “Tartufissimo 2025”, messo in palio dalla Pro Loco di San Miniato.

Il riconoscimento, ormai divenuto un appuntamento atteso e apprezzato, verrà assegnato al commerciante di tartufi che avrà esposto il tartufo più grande durante tutti e tre i weekend della Mostra.

“Per la Pro Loco di San Miniato, che ricordiamo dette l’avvio alla Festa del Tartufo ai piedi della Rocca – è un onore poter assegnare questo riconoscimento a dimostrazione dell’importanza di Re Tartufo per la nostra città e come segno di gratitudine nei confronti di tutti coloro che si impegnano nella ricerca e commercializzazione di questo bene prezioso che la terra ci offre”, afferma Nicoletta Corsi, presidente dell’associazione.

Con il premio “Tartufissimo”, la Pro Loco rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze del territorio e nella promozione del legame profondo tra San Miniato e il suo tartufo bianco, simbolo di tradizione, qualità e identità locale.

Cogliamo l’occasione per invitarvi a San Miniato per vivere la magia della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, tra profumi, sapori e incontri che celebrano l’autunno e le sue meraviglie.

Fonte: Pro Loco di San Miniato