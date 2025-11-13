Torna la Fiera dell'Orientamento promossa dall'Informagiovani 

Alla scuola secondaria di primo grado “Montanelli Petrarca” torna la Fiera dell’Orientamento, iniziativa promossa dalla Rete Informagiovani del Valdarno Inferiore. Durante l’evento le scuole superiori si presenteranno agli studenti e alle studentesse di terza media per aiutarli nella scelta del percorso scolastico futuro.

La fiera si svolgerà sabato 15 novembre dalle ore 9 alle 12. Genitori e ragazzi potranno incontrare le scuole superiori e i loro insegnanti, che illustreranno i diversi indirizzi di studio. È inoltre previsto un incontro con l’orientatore rivolto ai genitori, per condividere il percorso svolto in classe dai propri figli.

Programma incontri con i genitori:

ore 9–10 | classi A - B - C - D

ore 10:30–11:30 | classi E - F - G - H

L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze della scuola “Montanelli Petrarca” e alle loro famiglie.

La partecipazione è gratuita. Per info: informagiovani@comune.fucecchio.fi.it e 0571 268408

