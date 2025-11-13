Una guida di Montopoli in comunicazione aumentata alternativa per celebrare il Granduca Leopoldo

Ricordare la storia e valorizzare il territorio, unendo memoria, accessibilità e innovazione. Sono questi i principi alla base del nuovo progetto promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, realizzato nell’ambito del bando della Regione Toscana dedicato alla figura del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, a 260 anni dal suo insediamento.

«La sua azione ci invita ancora oggi a riflettere sul valore della vita, della dignità umana e, in senso più ampio, sull’importanza di saper comunicare - dichiara la sindaca Linda Vanni -. Da qui è partita la nostra iniziativa che mira a rendere la cultura e la memoria accessibili a tutti e tutte, attraverso la realizzazione di un libro-guida in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)». Si tratta di un insieme mirato di strategie e tecniche utile per chi ha bisogni comunicativi complessi. L’obiettivo è permettere anche alle persone non verbali di esplorare monumenti, tradizioni e memorie locali, conoscere la storia del Granduca e il legame con Montopoli, senza barriere.

«Garantire strumenti di comunicazione efficaci oggi equivale ad abolire una nuova forma di pena di morte: quella dell’isolamento e dell’esclusione dalla vita della comunità - afferma la vicesindaca Irene Cavallini - Grazie al contributo ottenuto dal bando regionale saranno realizzati dei laboratori nei mesi di novembre e dicembre, mentre con il cofinanziamento comunale è stato realizzato un libro, una guida in cui il Coccomiao, un incrocio tra un gatto e un coccodrillo, esplora il territorio. Un messaggio forte, che collega la riforma del Granduca alla sfida contemporanea dell’inclusione».

Il primo appuntamento sarà domenica 23 novembre alle 15 con il trekking urbano per famiglie, il 13 dicembre alle 10.30 il Coccomiao sarà a Montopoli alla biblioteca comunale e infine il 20 dicembre alle 10.30 ci sarà la Posta del Coccomiao al museo civico Guicciardini. La partecipazione è gratuita e per prenotare le singole attività è possibile chiamare i numeri: 329 2604089 o 0571 449851 oppure scrivere un’email a museocivico@comune.montopoli.pi.it.

Il libro nasce da un personaggio di Pietro Masoni, dall’autrice Lucia Mostardini e dalle illustrazioni di Damiano Salvadori. La traduzione in simboli è stata affidata alla logopedista Francesca Giani. Progetto grafico e comunicazione Less di Giacomo Masoni ed Edizioni Federighi. Il progetto è stato realizzato dal Comune di Montopoli con la collaborazione della Rete Inclusione, delle associazioni Pro Loco, Università Popolare Ignazio Donati, Promo Cultura e Abbracciami Aps.

