Vannacci attacca la nomina di Mia Diop, il PD: "Attacco vergognoso e razzista"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

È polemica politica dopo le dichiarazioni del generale e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che sui social ha attaccato la nomina di Mia Diop, 23 anni, a vicepresidente della Regione Toscana nella nuova giunta guidata da Eugenio Giani.

"Se sei di sinistra, la competenza non è richiesta. La verità continua a fare male" ha scritto Vannacci, sostenendo che per la giovane esponente del Pd "nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole. Sono sufficienti la sua tessera del partito e la pelle nera"

Il vicesegretario leghista ha poi paragonato la vicenda a quella della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, oggetto di critiche dopo la nomina alla Fenice di Venezia: “Nel suo caso, invece, non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e magari anche cristiana. Oltre ad essere indubbiamente competente.”

Le parole di Vannacci hanno suscitato la ferma reazione del presidente della Regione Toscana: "Sono espressioni non commentabili, provocatorie e assolutamente offensive -  ha dichiarato Eugenio Giani, difendendo la vicepresidente e invitandola a non lasciarsi colpire dagli attacchi. "A lei dico: non ti curar di loro ma guarda e passa"

"Le parole di Roberto Vannacci contro Mia Diop sono un attacco vergognoso e razzista che nulla ha a che vedere con la politica. Offendere la vicepresidente della Regione per il colore della pelle e per l'età è indegno di chi ricopre incarichi pubblici e rivela il livello a cui la destra vuole trascinare il dibattito. Mia Diop è stata scelta per capacità, impegno e responsabilità". Così, invece il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi.

"In Toscana - aggiunge - non si giudicano le persone per la provenienza e non si accetta che una giovane donna impegnata nelle istituzioni venga usata come bersaglio propagandistico da chi cerca visibilità insultando gli altri. Il vero problema non è la competenza, ma chi trasforma il razzismo in argomento politico. La Toscana respinge questo modo di fare e continuerà a investire sulle nuove generazioni e sulla partecipazione senza cedere a chi prova a dividere il Paese". 

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
13 Novembre 2025

Aeroporto di Peretola, M5S: "Partita ancora aperta"

Dopo l’approvazione della VIA da parte del ministero dell’Ambiente per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli spiegano [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Novembre 2025

Accorpamenti scuole, Flc Cgil Toscana: "Ricorso al Capo dello Stato contro Decreto Governo"

La FLC CGIL Toscana ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per contestare il decreto del Governo sul dimensionamento scolastico per l’anno 2025/2026. Si tratta di un ricorso [...]

Toscana
Attualità
12 Novembre 2025

Decreto VIA su aeroporto di Firenze, i sindaci annunciano battaglia. Scoppia polemica politica

La pubblicazione del decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale sul nuovo aeroporto di Firenze riaccende la discussione politica intorno all'opera. M5S, AVS rendono nota la loro contrarietà su un'opera giudicata "miope", [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina