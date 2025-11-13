Ventidue nuovi carabinieri nel Pisano, anche in Valdera e Cuoio

Un’ondata di forze fresche è arrivata a Pisa per rafforzare la sicurezza del territorio. Sono 22 i nuovi Carabinieri assegnati alle stazioni del capoluogo e dell’intera provincia, pronti a garantire un controllo più capillare e una maggiore prossimità ai cittadini.

I giovani Carabinieri, con un’età media di 22 anni, provengono da diverse regioni d’Italia e hanno superato un rigoroso percorso di selezione e addestramento presso le Scuole Allievi Carabinieri dislocate sul territorio nazionale. La loro motivazione e il loro entusiasmo sono un valore aggiunto per l’Arma e per la comunità pisana.

Una particolarità di questa assegnazione è che tutti i nuovi arrivati sono stati destinati alle Stazioni, senza alcun impiego in incarichi amministrativi. Questa scelta strategica mira a potenziare i servizi di prossimità e il controllo del territorio, elementi fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

I nuovi Carabinieri vanno ad alimentare gli organici delle Stazioni, presidi di sicurezza insostituibili in tutto il territorio, dai grandi centri urbani ai piccoli comuni.

L’incremento del personale rientra in una strategia istituzionale più ampia, volta a garantire un presidio costante e aderente al territorio. L’obiettivo è aumentare la sicurezza nell’intera provincia, offrendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini.

Tra i 22 nuovi arrivati, 2 sono donne la cui presenza migliorerà anche l’azione dell’Arma nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, un fenomeno purtroppo molto presente anche nel territorio provinciale.

Le Carabiniere neo-giunte hanno frequentato un modulo didattico specifico su “tecniche di comunicazione interpersonale” e “tutela e protezione dei soggetti vulnerabili”. Questa preparazione consentirà loro di essere impiegate in modo efficace nella delicata fase di primo contatto e ricezione della denuncia da parte di vittime di violenza di genere e appartenenti alle cosiddette “fasce deboli”.

I militari neoarrivati sono stati accolti nella mattinata odierna presso la Caserma “Sandulli Mercuro” dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ivan Boracchia. Il Comandante Provinciale, dopo aver dato il proprio caloroso benvenuto a tutti i neo giunti, ha sottolineato l’importanza del compito che si accingono ad assolvere e li ha esortati a sentirsi parte integrante delle comunità in favore delle quali svolgeranno il loro servizio, facendosi portatori e interpreti dei valori di dedizione alla popolazione, di onore, valore e disciplina che caratterizzano gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Al termine dell’incontro, hanno raggiunto i propri reparti di destinazione: Pisa, Marina di Pisa, San Piero a Grado, Migliarino Pisano, Pontedera, Cascina, Buti, Cenaia, San Miniato, San Romano, Palaia, Terricciola, Ponte a Egola, Santa Croce sull’Arno, Guardistallo, Ponteginori, Santa Luce e Castelnuovo Val di Cecina.