Violenza in un liceo di Grosseto: studente prende a pugni la vicepreside

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

Il ragazzo sembrava in stato di alterazione

Al liceo classico di Grosseto, uno studente di 15 anni ha colpito al volto con un pugno la vicepreside che stava cercando di accompagnare in classe.

L’episodio si è verificato l’11 novembre, all’ingresso del Polo liceale “Aldi”, quando la docente – insegnante di matematica – è intervenuta per capire perché il ragazzo, iscritto al secondo anno del classico, si trovasse ancora fuori dall’edificio nonostante la campanella fosse suonata da oltre mezz’ora. Alcuni studenti lo avevano descritto come “disorientato”.

La professoressa si è avvicinata per verificare le sue condizioni e offrirgli aiuto, ma il quindicenne non ha reagito. È stata quindi avvisata la famiglia e sul posto è arrivato il padre. Nel momento in cui il ragazzo ha visto il genitore, ha sferrato un pugno all’insegnante, che ha riportato una ferita alla bocca e una prognosi di sette giorni.

L’uomo è riuscito a bloccare il figlio, mentre la docente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, dove sono state escluse fratture al setto nasale ma confermata una profonda lacerazione interna.

La scuola sta ora cercando di capire cosa abbia provocato lo stato di alterazione del giovane.

Notizie correlate

Grosseto
Cronaca
13 Novembre 2025

Trovato morto in casa da esecutore sfratto. Il Sunia Toscana: "Diritto alla casa calpestato"

Tragedia nel centro di Grosseto: un uomo di 37 anni si è tolto la vita impiccandosi nel proprio appartamento. A trovarlo è stato l’ufficiale giudiziario che questa mattina si era [...]

Grosseto
Cronaca
9 Novembre 2025

Lite nella notte culminata in accoltellamento a Grosseto, due giovani feriti

Due giovani sono rimasti feriti in una lite, culminata con un accoltellamento. È successo in strada a Grosseto, vicino a un locale, questa notte intorno alle 3.30. Giunti sul posto [...]

Grosseto
Cronaca
22 Ottobre 2025

Incidente nel Grossetano, bisarca si ribalta e perde in strada le auto

Incidente nel primo pomeriggio di oggi nel Grossetano dove una bisarca, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata occupando parzialmente entrambe le corsie di sorpasso delle due direzioni, [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina