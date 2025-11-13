Violenza in un liceo di Grosseto: studente prende a pugni la vicepreside

Al liceo classico di Grosseto, uno studente di 15 anni ha colpito al volto con un pugno la vicepreside che stava cercando di accompagnare in classe.

L’episodio si è verificato l’11 novembre, all’ingresso del Polo liceale “Aldi”, quando la docente – insegnante di matematica – è intervenuta per capire perché il ragazzo, iscritto al secondo anno del classico, si trovasse ancora fuori dall’edificio nonostante la campanella fosse suonata da oltre mezz’ora. Alcuni studenti lo avevano descritto come “disorientato”.

La professoressa si è avvicinata per verificare le sue condizioni e offrirgli aiuto, ma il quindicenne non ha reagito. È stata quindi avvisata la famiglia e sul posto è arrivato il padre. Nel momento in cui il ragazzo ha visto il genitore, ha sferrato un pugno all’insegnante, che ha riportato una ferita alla bocca e una prognosi di sette giorni.

L’uomo è riuscito a bloccare il figlio, mentre la docente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, dove sono state escluse fratture al setto nasale ma confermata una profonda lacerazione interna.

La scuola sta ora cercando di capire cosa abbia provocato lo stato di alterazione del giovane.

Notizie correlate