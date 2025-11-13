"Voce di Donna", il concerto-spettacolo il 25 novembre a San Miniato

Uno spettacolo evento. Grande musica. E grandi significati. "Voce di Donna" è un concerto-spettacolo ideato e prodotto dalla compagnia FuoriOpera, che affronta con profondità, sensibilità e rigore il tema delicato e urgente della violenza contro le donne. Non è una semplice rappresentazione, ma un percorso emotivo e civile in cui la potenza espressiva della musica lirica si intreccia con la forza evocativa della narrazione teatrale per generare consapevolezza, empatia e una rinnovata responsabilità collettiva. Un evento, che la Fondazione Istituto del Dramma Popolare – guidata da Marzio Gabbanini – propone per il prossimo 25 novembre alle 21,15 all’auditorium Credit Agricole di San Miniato.

La struttura drammaturgica, curata dal regista Massimo Marani, segue i cinque livelli della piramide della violenza di genere, partendo dalle radici più sottili e radicate - come linguaggio sessista, stereotipi e micro-aggressioni - fino a toccare l’apice più estremo: il femminicidio. In questo viaggio cogente, il pubblico viene guidato in un crescendo emotivo consapevole e partecipato. L’attrice Valentina Vere interpreta testi originali scritti ad hoc, alternandoli a celebri arie e duetti del repertorio operistico. Le musiche tratte da Rigoletto, La Traviata, Tosca, Otello e Cavalleria Rusticana, vengono reinterpretate in un contesto capace di rinnovare la loro carica emotiva. Uno spettacolo in cui la bellezza drammatica e vocale, lontana dal voyeurismo o dalla denuncia didattica, riesce a parlare direttamente al cuore delle persone, invitandole a riconoscere i segnali della violenza quotidiana e a partecipare attivamente alla costruzione di una cultura più rispettosa e inclusiva. Un concerto-spettacolo che affronta con sensibilità e forza il tema della violenza contro le donne. Sul palco la Compagnia FuoriOpera: una ambiziosa compagnia di teatro dell’opera che produce adattamenti in forma teatrale di opere liriche in maniera innovativa, sostenibile e soprattutto di alta qualità. Direzione artistica di Andrea Gottfried. Un evento di altissimo livello – come tutte le produzioni che offre al pubblico la Fondazione Idp – e con uno scopo nobile. Ingresso su donazione «con offerta minima di cinque euro»: il ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia Caritas, una «casa del cuore» di San Miniato.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare - Ufficio stampa

