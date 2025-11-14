"No agli accorpamenti per liceo Michelangiolo e IC Capraia-Limite": domani presidio a Firenze

Domani sabato 15 novembre, alle ore 10, si terrà un presidio davanti al Palazzo della Giunta della Regione Toscana, in Piazza Duomo 10 a Firenze, per sostenere le iniziative di contrasto al piano nazionale di dimensionamento scolastico, che rischia di compromettere l’identità e l’autonomia di molte scuole del territorio.

La mobilitazione nasce dalla volontà di impedire gli accorpamenti del Liceo Michelangiolo e dell’Istituto Comprensivo Capraia e Limite, un’ipotesi che, se confermata, avrebbe forti ripercussioni sull’organizzazione scolastica e sulla vita delle comunità interessate.

Al presidio prenderanno parte personale scolastico, famiglie, Flc Cgil e rappresentanti delle istituzioni, uniti nel contestare un piano governativo che potrebbe determinare:

• la perdita di identità delle istituzioni scolastiche coinvolte;

• il depauperamento dell’offerta formativa e della qualità dell’insegnamento;

• significativi disagi per studenti e famiglie;

• tagli al personale scolastico, con effetti sulla continuità educativa;

• il rischio di indebolire i presidi educativi all’interno dei territori.

Il presidio di domani vuole ribadire con forza che la scuola non può essere considerata un semplice costo da ridurre, ma un bene pubblico fondamentale per la crescita culturale e sociale della comunità.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

