Da agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide: il rinnovo a Empoli

Come richiedere appuntamento all'Urp del Comune per il documento elettronico
Alla luce del disposto di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, entro il 3 Agosto 2026 sarà necessario convertire il documento cartaceo in documento elettronico.
Le carte d'identità cartacee non scadute al 3 Agosto 2026, cesseranno di essere valide in tale data.
Pertanto, si comunica quanto segue:
A decorrere dal 1 aprile 2026, il rinnovo delle carte d'identità potrà essere effettuato, anche senza appuntamento, negli orari di apertura dell'ufficio Relazioni con il Pubblico.
ORARI - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto nei seguenti orari per il rinnovo delle carte d'identità e per tutti gli altri servizi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30. Il sabato rimane su appuntamento.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
