Da agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide: il rinnovo a Empoli

Alla luce del disposto di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, entro il 3 Agosto 2026 sarà necessario convertire il documento cartaceo in documento elettronico.

Le carte d'identità cartacee non scadute al 3 Agosto 2026, cesseranno di essere valide in tale data.

Pertanto, si comunica quanto segue:

A decorrere dal 1 aprile 2026, il rinnovo delle carte d'identità potrà essere effettuato, anche senza appuntamento, negli orari di apertura dell'ufficio Relazioni con il Pubblico.

ORARI - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto nei seguenti orari per il rinnovo delle carte d'identità e per tutti gli altri servizi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30. Il sabato rimane su appuntamento.

