Da agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide: il rinnovo a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Come richiedere appuntamento all'Urp del Comune per il documento elettronico

Alla luce del disposto di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, entro il 3 Agosto 2026 sarà necessario convertire il documento cartaceo in documento elettronico.

Le carte d'identità cartacee non scadute al 3 Agosto 2026, cesseranno di essere valide in tale data.

Pertanto, si comunica quanto segue:

A decorrere dal 1 aprile 2026, il rinnovo delle carte d'identità potrà essere effettuato, anche senza appuntamento, negli orari di apertura dell'ufficio Relazioni con il Pubblico.

ORARI - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto nei seguenti orari per il rinnovo delle carte d'identità e per tutti gli altri servizi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30. Il sabato rimane su appuntamento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
14 Novembre 2025

Gli studenti di Empoli raccontano la città attraverso l’arte: il progetto Va’ dove ti porta il bus

Si è conclusa con successo l’edizione 2024/2025 del progetto Va’ dove ti porta il bus, un percorso educativo che ha coinvolto le scuole di Empoli nella scoperta della città attraverso un [...]

Empoli
Attualità
14 Novembre 2025

La Toscana come 'città diffusa' del Natale: si parte da Empoli

Empoli torna a essere il cuore luminoso del Natale e guida l’edizione 2025 di “Natale in Toscana”, il grande progetto diffuso che coinvolge Grosseto (GR), Poggibonsi (SI), Sesto Fiorentino (FI), [...]

Empoli
Attualità
13 Novembre 2025

Emergenza freddo, da oggi aperti i locali presso Pozzale-Case Nuove

Da oggi e fino al 15 marzo 2026 come ogni anno saranno aperti i locali destinati all'Emergenza Freddo, ubicati presso Pozzale - Casa Nuove (Empoli), in via Vald’Orme 411 Per [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina