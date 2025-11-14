Giani ad Arezzo per AGRI&TOUR: "Agriturismo cuore della Toscana diffusa"

dalla Regione Arezzo
"AGRI&TOUR è un appuntamento di grande importanza per la Toscana, una regione che in questo settore, con le sue oltre 5500 strutture, può vantare un primato nazionale. Il turismo rurale non è soltanto una grande realtà economica, ma una rappresentazione plastica di cosa significhi Toscana diffusa intesa come valorizzazione sostenibile della ricchezza e delle peculiarità del nostro territorio".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che stamani, ad Arezzo, ha preso parte all’apertura della manifestazione nazionale dedicata alle strutture ricettive di campagna e al turismo rurale.

"Continueremo a sostenere questo settore - ha sottolineato Giani - puntando sempre più sul virtuoso intreccio con il complesso dell’attività agricola e sul ruolo decisivo dell’innovazione".

E proprio il tema dell’innovazione è al centro dell’edizione numero 23 di AGRI&TOUR, in particolare per gli aspetti che riguardano l’uso dell’intelligenza artificiale applicata ai settori dell’agricoltura e dell’accoglienza turistica rurale.

Il salone sarà aperto da oggi fino a domenica 16 novembre.

Fonte: Regione Toscana

