Arrestato a Firenze un 59enne per spaccio di droga

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Firenze dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio. L’11 novembre, durante un controllo nel centro storico della città, i militari lo hanno sorpreso mentre presumibilmente fumava uno spinello. A seguito dell’identificazione, è stata effettuata una perquisizione personale che ha permesso di trovare 76 grammi di hashish nelle tasche del suo giubbotto.

L’ispezione è stata poi estesa alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti due involucri contenenti 11,4 grammi di cocaina e della marijuana. L’uomo è stato arrestato e, nell’udienza di convalida, il tribunale ha stabilito per lui la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Pescia.

