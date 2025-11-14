Asilo di Soci: istituita commissione interna per chiarire la morte del bimbo di 2 anni

La cooperativa Koine, che gestisce l’asilo nido Ambarabà Cicci Cocco di Soci (Arezzo), dove due giorni fa un bambino di 2 anni è rimasto soffocato da un laccio della felpa, ha istituito una commissione interna per verifiche autonome a supporto delle indagini, senza interferire con il lavoro degli inquirenti. Le circostanze della tragedia sono ancora da chiarire.

In una nota, Koine sottolinea che la commissione metterà le proprie attività "completamente a disposizione dell’autorità giudiziaria" e conferma di aver già fornito tutte le informazioni richieste dagli inquirenti, esprimendo "piena fiducia nel lavoro della magistratura". La cooperativa specifica che il personale complessivo è composto da 16 operatori: 11 educatrici e 5 assistenti. Al momento dell’incidente erano presenti otto educatrici, quattro assistenti, la cuoca e l’aiuto cuoca, per un totale di 14 operatori, a fronte di 60 bambini iscritti, un rapporto che Koinè definisce "coerente con la normativa vigente".

Gli spazi del nido, sia interni sia esterni, risultano certificati e conformi alle norme di sicurezza. Riguardo alla piccola pianta dove, secondo le prime ricostruzioni, il bambino potrebbe essersi impigliato con il laccio della felpa, la cooperativa precisa che si tratta di un elemento di un progetto didattico e che viene regolarmente manutenuto. La commissione interna continuerà a incontrare il personale nei prossimi giorni per contribuire, con "massima trasparenza", all’accertamento dei fatti. Le indagini della procura di Arezzo proseguono.

Intanto, la procura di Arezzo ha notificato cinque avvisi di garanzia in vista dell’autopsia sul piccolo Leonardo, tra cui quello alla maestra che aveva tentato di soccorrerlo subito dopo l’incidente. Gli indagati possono nominare propri consulenti per assistere all’esame medico legale, che sarà effettuato a inizio della prossima settimana. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Bibbiena.

